Teatteri Fiasko tuo ensi-iltaan Kahden herran palvelijan - maailman eniten esitetty italialainen näyttämöteos

Teatteri Fiasko tuo Joensuun Pakkahuoneelle commedia dell´artea, kun Carlo Goldonin Kahden herran palvelija tulee ensi-iltaan tiistaina 6. marraskuuta kello 19. Näytelmä on 1700-luvulta ja se on maailman eniten esitetty italialainen näyttämöteos.

Pakkahuoneen hirsiseiniä peittävät venetsialaismaisema ja aristokraattiset sametit, katossa hehkuvat muranolaisia kattokruunuja muistuttavat muovijäljitelmät ja näissä puitteissa nähdään kommelluksia, sekaannuksia, miekkoja, salskeita uroita ja hehkeitä daameja, Fiaskon tiedote maalailee.

Teoksen commedia dell´arte -ohjaus on nykyisin Lontoossa toimivan Tiia-Mari Mäkisen (kuvassa keskellä, vasemmalla Pekka Kanninen, oikealla Irja Hara). Yleisohjaus on Tuire Hindikan. Rooleissa on koko Fiaskon kymmenhenkinen taiteilijakunta.

Esityksiä on kuusi.