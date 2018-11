Valokuvat vievät 1940-luvun teatterimaailmaan Reijolan kirjastossa

Reijolan kirjastossa on marraskuun ajan esillä teatterikuvia vuosilta 1940-1950. Näytelmät on valokuvattu Vaasan, Porin ja Kuopion teattereissa, tiedotteessa kerrotaan.

Näyttelyn valokuvat ja muu rekvisiitta on koottu yksityiskokoelmista. Pukukoruista osa on Pariisin oopperasta. Näyttelyn järjestäjä on taiteilija Aino Strandén-Sorvisto.