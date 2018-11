Andy McCoy ei usko netistä lukemiaan juttuja ja haaveilee maailmasta, jossa hänet tunnistettaisiin vain lavalla

"Jäbä tai muija, milt sust tuntuis jos sua syynättäis kiikarilla himafönareiden läpi vuorokauden ympäri?"

Andy McCoyna tunnetun Antti Hulkon Andy – Rock'n'Roll Star -elämäkerran viimeiseltä sivulta löytyvä virke on rokkitähden elämässä tavallaan paradoksaalinen. Kirja ei ole edes ensimmäinen teos, jossa Hanoi Rocks -kitaristin vaiheikasta elämää käydään läpi, ja 15 vuoden takainen televisiosarja The McCoys Show raotti Andyn ja Angela McCoyn elämää enemmän kuin vain himafönareiden eli kodin ikkunoiden läpi.

Sekä kirjassa että naamatusten McCoy vakuuttaa, että parasta olisi, jos hänet tunnistettaisiin vain lavalla. Miten hän siis päätyi esimerkiksi julkkisten Big Brother -ohjelmaan, jossa osallistujat ovat kirjaimellisesti ympärivuorokautisesti katseiden alla?

Mainos alkaa

Mainos päättyy

McCoy sanoo, ettei hän ollut koskaan edes katsonut sarjaa eikä tiennyt, mistä on kyse.

– Mä luulin, että siellä on uima-allas ja trooppisia drinkkejä ja saisin lukea kirjoja. Mähän jouduin pahempaan kuin vankila, ei siellä saanut edes kynää ja paperia. Kuka helvetti senkin keksi on täys idiootti.

Monta rautaa tulessa

Lamppu Laamasen kirjoittaman elämäkerran lisäksi McCoy on pian korkkaamassa kiertuetta Pelle Miljoona Oy:n kanssa, hänen taidettaan on esillä Karkkilan Valimomuseon Hanoi Rocks -näyttelyssä ja tulossa on myös soolomusiikkia. Kokopitkän albumin julkaisuajankohdaksi McCoy ennakoi maaliskuuta, muutama biisi on tulossa jo aivan lähitulevaisuudessa.

Pelle Miljoona Oy:n kiertue ei kuitenkaan tunnu edes työltä, sillä bändikaverit ovat tuttuja jo vuosikymmenten takaa. Omaa musiikkiakin on hiottu kaikessa rauhassa, sillä edellinen soolojulkaisu on yli 20 vuoden takaa.

– Mussa on se vika, että mä olen perfektionisti. Sitten on ollut taidenäyttelyitä, ja kirjaa duunattiin ulkomailla, kun en halunnut ulkopuolisia häiriötekijöitä.

Kirja valottaa McCoyn mielestä sitä, millainen hän oli lapsena: omien sanojensa mukaan "oikea räkänokka".

– Uskon, että mulla oli ehkä adhd (tarkkaavaisuushäiriö). Sitä ei tunnettu silloin, mutta mä olin joka paikassa yhtä aikaa.

Kaikki stemmaa

McCoyn elämästä ja Hanoi Rocksin vaiheista on kirjoitettu riittämiin. McCoy huomauttaa, että usein unohtuu se, että hän on elänyt muusikkoelämää jo varhaisteini-iästä, sillä ensimmäiset keikat ja levyt tulivat kuvioihin jo yläkouluikäisenä.

Julkisuutta ovat saaneet niin huume- kuin naissekoilutkin. Paljon puheesta on McCoyn mukaan myös täyttä pötyä, eikä hän nykyään itse usko mitään, mitä netistä lukee.

– Keltainen lehdistö yrittää tehdä ihmisistä idiootteja. Se on vastoin kaikkia journalismin alkuperäisiä moraaleja.

Mitään McCoy ei kadu. Hän sanoo uskovansa syvästi siihen, ettei olisi sellainen ihminen kuin on, jos elämä olisi kulkenut eri tavalla.

Sitä paitsi kaikki on nyt oikein hyvin.

– Mä oon myynyt miljoonia levyjä, mä olen terve, mulla on hieno vaimo ja hyvä elämä.

Tai kuten hän kirjassa toteaa: "Kaikki stemmaa niin täydellisesti ett on mahdotont fragaa sitä vastaan."