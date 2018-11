Beatles-harvinaisuuksia julki juhlalevyllä – eripura varjosti valkoisen tuplan syntyä

The Beatles -yhtyeen ihailijoille joulu tuli varhain tänä vuonna. Perjantaina julkaistu White Album (1968) eli valkoinen tupla on uudelleen miksattu, ja 50-vuotisjuhlapainoksen ekstralevyillä on faneille runsaasti lisäherkkuja.

Popin superkvartetin pisimmän ja sisällöltään kirjavimman pitkäsoiton synnytys ei ollut helppoa. Eripuraa kehkeytyi monista asioista: Paul McCartneyn päällepäsmäröinnistä, George Harrisonin hurskaudesta ja John Lennonin uuden partnerin Yoko Onon läsnäolosta studiossa, kirjoittaa Graeme Thomson Harrison-elämäkertakirjassaan. Riitely äityi niin rumaksi, että Ringo Starr jopa lähti bändistä toviksi. Rumpalin palatessa hänen rumpusettinsä oli koristeltu kukilla sovinnon merkiksi.

White Albumin ekstroissa on paitsi lähes 30 demoversiota myös vuolaasti studionauhoitusten vaihtoehtoisia tai keskeytyneitä ottoja sekä treenipätkiä. Lisämateriaali vertautuukin 1990-luvun puolivälissä ilmestyneisiin Beatlesin Anthology-levybokseihin. Osa versioista on julkaistu Anthology 3:lla.

George Martinin poika aarteita penkomassa

Ekstroista kuulija saa kelpo katsauksen monien klassikkojen kehitysvaiheisiin: esimerkiksi akustiset Back in the U.S.S.R., While My Guitar Gently Weeps tai Ob-La-Di Ob-La-Da soivat riisuttuinakin hienosti.

Beatles-nauhojen aarreaittaa on ollut penkomassa edesmenneen tuottajalegenda George Martinin poika Giles Martin, joka toimi myös viimevuotisen Sgt. Pepper -remiksauksen kätilönä. White Albumin maine riitaisana sessiona on osin liioiteltu, hän sanoo New York Timesille. Martinin mukaan merkillepantavinta oli bändin luomisvoima, joka uhkuu jälkeenjääneiltä nauhoilta.

– Tuntui aivan kuin studio ei olisi kyennyt vastaamaan heidän vaatimustasoonsa saati kappalemäärään, jonka he halusivat saada äänitetyksi, Giles Martin sanoi NY Timesille.

Ringo Starr sai postikortin Intiasta

Beatlet kirjoittivat suuren osan valkoisen tuplan kappaleista Intiassa, jossa olivat henkistymässä meditaatioguru Maharishi Mahesh Yogin luona. Epäluuloinen Ringo tosin läksi pois gurun luota jo 10 päivän kuluttua. Lennon lähetti Starrille postikortin Intiasta.

– Meillä on nyt ainakin kahden pitkäsoiton verran kappaleita, joten otapa rumpusi esiin, Lennon kirjoitti Starrille Yahoon mukaan.

Britanniaan palattua demoäänitykset tehtiin neliraitanauhurilla Harrisonin ylellisessä ”hippibungalowissa” Esherin kaupungissa, Surreyssa. Akustisilla kitaroilla, stemmalaululla ja kevyillä lyömäsoittimilla aikaansaatuja "nuotiolauluja" kutsutaan Esher-demoiksi. Se oli monella tapaa viimeinen taltioitu sessio, jolloin Beatles oli vielä yhteen hiileen puhaltava bändi, Beatles-tuntija Rob Sheffield kirjoittaa Rolling Stonessa.

Demojen joukossa on useita sävelteoksia, jotka eivät päätyneet White Albumille. Esimerkiksi Lennonin sävellyksestä Child of Nature tuli uudella lauluntekstillä myöhemmin Jealous Guy, Lennonin soolohitti.

White Albumiksi ja valkoiseksi tuplaksi kutsutun levyjulkaisun virallinen nimi on kaikessa lakonisuudessaan The Beatles. Julkaisu löytyy kaupoista ja suoratoistopalveluista, kuten Spotifysta ja Tidalista.

Lähteitä: New York Times, Billboard, Rolling Stone, Yahoo Entertainment