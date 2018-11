Rokumentissa ensi lauantaina esitettävä suomalaisdokumentti palkittiin New Yorkissa

Marko Vuorisen ohjaama suomalaisdokumentti Vianey palkittiin viikko sitten parhaan dokumenttielokuvan palkinnolla New Yorkissa Nordic International Film Festival -tapahtumassa. Festivaali on merkittävin pohjoismaisen elokuvan katselmus Euroopan ulkopuolella.

Palkinto on kolmas, jonka elokuva on voittanut kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla sitten ensi-iltansa kesäkuun alussa.

Vianey on intiimin riisuttu dokumenttielokuva 24-vuotiaasta underground hip hop -artisti Vianey Oterosta, hänen elämästään ja kohtaamistaan vastoinkäymisistä. New Jerseyssä syntynyt ja New Yorkissa varttunut Vianey tunnetaan myös artistinimellä So Icey Trap.

Elokuva esitetään Rokumentti-festivaaleilla ensi lauantaina 17. marraskuuta kello 14.40 elokuvateatteri Tapiossa Joensuussa.