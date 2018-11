Artistikiinnitykset julki: Molemmat Alangon veljekset esiintyvät ensi kesän Ilovaarissa 6. heinäkuuta

Ensi kesän Ilovaari järjestetään Joensuun Ilosaaressa lauantaina 6. heinäkuuta. Ilovaari tuo Ilosaareen esiintymään molemmat Alangon veljekset. Ilovaarin kolme ensimmäistä julkaistua artistia ovat Neljä Ruusua, Ismo Alanko ja Leavings-Orkesteri plays Leevi & The Leavings. Kerubi julkisti Ilovaarin artistikiinnityksiä perjantaina.

Järjestäjien mukaan lisää esiintyjiä on luvassa vielä runsaasti, ja musiikki soi Ilovaarissa kahden ulkolavan ja Kerubin Salin voimin.

- Neljä Ruusua palaa Ilosaaren ulkolavalle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1994, jolloin yhtyeen esiintyminen Ilosaarirockissa keskeytyi ukkosen takia. Ismo Alanko tekee keikan bändin kanssa, yritimme kahlata historiaa, ja päädyimme siihen, että Ismo on esiintynyt tässä alkuperäisessä Ilosaaressa viimeksi vuonna 1990, jolloin Sielun Veljet soitti silloisessa Ilosaarirockissa, kertoo Ilovaarin ja Kerubin tuottaja Jarno Pitko.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- On myös hienoa, että saimme Ilovaariin Leavings-Orkesterin. Keikkailemattoman Leevi and the Leavings -yhtyeen herrat Paananen, Karastie ja Nylund nousevat lavalle kappaleiden kanssa, jotka eivät Gösta Sundqvistin eläessä koskaan esitetty livenä. Ilovaarissa soivat Göstan kirjoittamat pienet, arkiset ja kauniit lauluksi kirjoitetut tarinat. Kokoonpano saapuu festivaalille solisteinaan Siiri Nordin ja Martti Saarinen. Yhtye käväisi meillä Kerubissa maaliskuussa 2018, jolloin kaksi keikkaa myytiin ennätysajassa ennakosta loppuun, Pitko muistuttaa.

Kerubin toista kertaa järjestämässä Ilovaarissa portit avautuvat yleisölle kello 15. Ilovaarin lipunmyynti alkaa ensi maanantaina.