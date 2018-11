Joensuun konservatorio täyttää 50 vuotta - Juhlakonserttisarja alkaa sunnuntaina

Joensuun konservatorio juhlii 50-vuotista taivaltaan konserttisarjalla ja historiikin julkaisulla. Sarjan aloittaa sunnuntaina 18. marraskuuta kello 14 pidettävä konservatorion opettajien konsertti Joensuun taidemuseo Onnissa.

Tiistaina 20. marraskuuta konservatorion salissa esiintyvät konservatorion jousiorkesterit Soihtu ja Orkesteri X sekä Nuorisokuoro Valo ja Lapsikuoro Tulikatti. Konsertissa kuullaan myös juniori- ja nuorisopuhallinorkestereita.

Keskiviikkona Kerubin kellarissa esiintyvät konservatorion bändit, torstaina Botanialla kuullaan klarinetti- ja saksofoniduoja, ja torstaina illalla konservatorion naistoimikunnalle pidetään oma konsertti konservatorion salissa.

Varsinainen juhlakonsertti on Carelia-salissa lauantaina 24. marraskuuta kello 13. Konserttiin on vapaa pääsy, ja lippuja siihen on saatavilla konservatorion kirjastosta tai ovelta ennen konserttia.

Juhlan yhteydessä musiikkiesitysten ja puheiden lisäksi julkaistaan myös konservatorion historiikki, jonka on kirjoittanut tutkija Alina Kuusisto.