Rokumentti: Selviytyminen ei ole rikos - Juho-Pekka Tanskanen teki dokumentin laittomien siirtolaisten elämästä

Maailman kansalaiset ovat kiihtyvässä liikkeessä. Kun elämä ei ole mahdollista yhtäällä, on pakko lähteä toisaalle. On hypättävä tuntemattomiin veneisiin, maksettava tuntemattomille miehille ja luotettava, että meren yli päästään. Jos päästään, pitää perillä yrittää luoda tyhjästä uusi elämä.

Gambialainen Mo päätyi aikoinaan Barcelonaan, jossa hän on epätoivon vimmalla yrittänyt luoda elämää ja hankkia itselleen paperit ollakseen luvallinen ihminen. Mo elättää itseään keräämällä roskiksista pääasiassa metalliromua ja myy sen eteenpäin.

Hän on siten osa kierrätysbusinesta, jonka työn lopputuloksia saattaa päätyä vaikkapa Sagrada Familian ikuiselle työmaalle rahakkaitten turistien silmäin eteen.

Molla on ihmisenkokoisia unelmia, mutta niiden toteutumisen esteenä olemme me. Kermaperseiset ja eliittiseen hyvinvointiinsa tarrautuneet itsekkäät länsimaiset tollot. Aivan juuri – sinä ja minä, me kaikki.



Ohjaaja Juho-Pekka Tanskanen loihtii päähenkilöstään sekä laittomien siirtolaisten elämästä surumielisen kauniin elokuvan.

Tarina alkaa toivolla ja päätyy yllättäen sekä yllättävästi. Hauraalla tavalla viipyilevä dokumentti sisältää alleviivaamattomia ja selittämämättä jääviä traagisia kohtauksia, jotka kertovat niin Mosta kuin kenestä tahansa rääkätystä ihmisestä.

Kolme vuotta aihetta dokumentoinut Tanskanen pääsee hämmentävän lähellä sekä Mota että muita siirtolaisia. Kameratyöstä vastannut Jeremias Nieminen luo kauniita, tosia ja melankolisia kuvia katuelämästä ja selviytymisestä. Erik Michelsenin musiikki rakentaa koskettavan kerronnan tason kuvien ylle.

Taiturimaisessa elokuvassa mennäänkin konkreettisesti ihon sekä mielen alle ja on satavarmaa, ettei katsomiskokemus jätä rauhaan. Hyvä niin.

Waiting for Barcelona on nykymaailmamme kuva. Jos emme hyvin nopeasti ala muuttaa suhdettamme muualta tuleviin lajitovereihimme ja jos emme kykene rikkomaan rajojamme, on edessä synkkä loppulaulu. Ihan kaikille.

Nyt on siis korkea aika avata silmät ja mieli. Siihenkin tämä elokuva meitä kannustaa.



Waiting for Barcelona Rokumentissa Joensuun Tapiossa lauantaina kello 16.20.