Kati Outinen sai Matti Pellonpää -palkinnon

Matti Pellonpää -palkinto on myönnetty Kati Outiselle. Tunnustuksen palkintoperusteissa todetaan, että Outinen on vähäeleinen tunteiden tulkitsija sekä omanlaisensa taiteilija, joka on saavuttanut myös kansainvälistä arvostusta.

Kati Outinen ja Matti Pellonpää muodostivat vuosikausien ajan Aki Kaurismäen elokuvien pääroolikaksikon. Lauantaina jaettu palkinto myönnettiin myös siksi, että Outinen on opastanut nuoria näyttelijöitä Teatterikorkeakoulun näyttelijätyön professorina. – Matti Pellonpää oli rakas ja suuresti arvostamani työtoveri ja on suuri kunnia saada palkinto, joka kantaa hänen nimeään. Matin kanssa pääsi työskentelemään syvyystasossa, aidolla vuorovaikutuksella ja läsnäololla, Outinen kiitti. Matti Pellonpää -palkinto jaetaan vuosittain Saarijärven elokuvaviikon yhteydessä.