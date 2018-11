Rokumentin elokuvissa vieraili 2 800 ihmistä - Popmuusikoiden Hyvä Tyypit -palkinto Luukas Ojalle

Rokumentissa järjestettiin myös livekeikkoja teatterisaleissa sekä ulkoilmaesitys, jossa elokuvia oli mahdollista katsoa paljuista käsin.

Rokumentin aikana jaettiin myös Joensuun Popmuusikot ry:n Hyvä tyypit -tunnustuspalkinto, jonka sai joensuulaislähtöinen, duosta bändiksi kasvanut Luukas Oja. Hyvä tyypit -palkinto jaettiin kymmenettä kertaa.

- Palkinto tuntuu ihan mielettömältä kunnianosoitukselta, se kannustaa ja motivoi tekemään hommia entistäkin kovemmin. Päällimmäisenä mielessä on äärimmäinen kiitollisuus ja kaiken lisäksi palkinnolla on armoton ajoitus. Studio on buukkaamatta ja seuraavat julkaisut odottavat vain äänittämistä, toteaa Luukas Ojan Iita Ylönen.

Rokumenttia vietettiin Joensuussa neljättätoista kertaa. Rokumentin järjestää Ilosaarirockista tunnettu elävän musiikin yhdistys Joensuun Popmuusikot ry.