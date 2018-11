Nyrkkeilijä Edis Tatli voitti Tanssii tähtien kanssa -kilpailun

Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailun voitti sunnuntaina nyrkkeilijä Edis Tatli. Hän tanssi ohjelmassa tanssinopettaja Katri Mäkisen kanssa.

Toiseksi sijoittui näyttelijä Hannes Suominen ja kolmanneksi tubettaja Tuure Boelius.

Tuore voittaja kiitteli vuolaasti kannustajiaan ja perhettään tuesta. Kiitokset sai myös koko "TTK-perhe".

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Mulla on ollut niin kivaa oikeasti teidän kanssa. Olen nauttinut jokaisesta hetkestä, vaikka on ollut vaikeita hetkiä. On ollut niin siistiä tehdä tätä näiden upeiden tyyppien kanssa.

– Tässä on tullut paljon opittua, Tatli sanoi videolähetyksessä kisan Facebook-sivulla.

Tuomarit kiittivät muun muassa voittajan karismaa ja suoritusten nousujohteisuutta kisan aikana. Yhdeksi menestystekijäksi arvioitiin myös se, ettei Tatli joutunut kantamaan ennakkosuosikin paineita.