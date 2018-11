Kauhuelokuvatapahtuma Cinemare järjestetään tänä vuonna kaksiöisenä

Ensimmäisenä yönä, ensi perjantaina 30.11. elokuvateatterikeskus Tapuossa nähdään scifiuutuus Upgrade, joka voitti juuri Helsingin Night Visions -festivaalin yleisöpalkinnon.

Tämän jälkeen vuorossa on The Room -elokuvasta tuttujen Tommy Wiseaun ja Greg Sesteron tähdittämä The Best F(r)iends.

Lauantain ja sunnuntain välisenö yönä nähdään ensimmäisenä Luca Guadagninon ohjaama elokuva Suspiria. Elokuvassa 70-luvun saksalaisessa tanssikoulussa noituuden voimat ovat valloillaan.

Cinemaressa nähdään myös Witchfinder General, The New York Ripper, Terrified ja Puppet Master: The Littlest Reich.

Pitkien elokuvien lisäksi ohjelmassa on kaksi kotimaista lyhytelokuvaa. Ilja Rautsin käsikirjoittama ja ohjaama Helsinki Mansplaining Massacre putsaa parhaillaan palkintopöytiä elokuvafestivaaleilla ympäri maailmaa. CHRZUn uutuus The Congregation on Carlotta Moore -lyhytelokuvatrilogian päätösosa.

Cinemaren järjestää Pohjois-Karjalan elokuvayhdistys yhteistyössä Savon Kinot Oy:n sekä Night Visions, Iik!! ja Cinemadrome -festivaalien kanssa.

Cinemaren ikäraja on K18. Elokuvissa ei ole suomenkielistä tekstitystä, lukuun ottamatta elokuvaa Suspiria.