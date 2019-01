Koponen ja Hyrkäs jatkavat Tekramütisch-ahkerointiaan

Joensuulainen Tekramütisch eli Eläkeläisistä ja Kumikamelista tuttujen Jukka Hyrkäksen ja Toppo Koposen duo jatkaa toimintaansa. Valmiina on uusi digitaaliäänite Potut pottuina, tässäpä Tekramütisch, joka julkaistaan 31. tammikuuta.

- Vaikka kappaleiden sävy on mitä on, niin mistään uudesta ei ole kyse, vaan kuultavissa on luonnollinen jatkumo Havukka-ahon ajattelijan ja Mielensäpahoittajan välimaastossa operoivasta sarkastisesta höpsismistä, kertoo tiedote.

Potut pottuina, tässäpä Tekramütisch on hämmästyttävää julkaisutahtia noudattavan duon 18. julkaisu reilun neljän vuoden sisällä, 23., jos mukaan lasketaan julkaisuista tehdyt kokoelmat. Aiempia Tekramütisch-äänitteitä ovat muun muassa No sleep ’til Botania ja No sleep ’til Korvatunturi.

