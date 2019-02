Teosto-palkintoehdokkaina seitsemän teosta – mukana esimerkiksi Litku Klemetti ja Laineen Kasperi

Teosto-palkinnosta kisaa tänä vuonna seitsemän ehdokasta.

Ehdolla ovat esimerkiksi Color Dolor -bändin Love-levy, Soljun Ođđa Áigodat -levy ja Sebastian Hillin sävellys Snap Music. Lisäksi ehdolla ovat Litku Klemetin levy Taika tapahtuu, Tuomas Palosen levy Tuomas Palonen, Alex Freemanin kuoroteos Under the Arching Heavens: A Requiem sekä Laineen Kasperin levy Vihapuheita ja rakkauslauluja.

Ehdokkaana olevat teokset ja teoskokonaisuudet on julkaistu tai kantaesitetty vuoden 2018 aikana. Jos palkinnon saa yksi teos tai teoskokonaisuus, palkintosumma on 25 000 euroa. Jos palkinto jaetaan useamman teoksen kesken, palkintosumma on yhteensä enintään 40 000 euroa.

Palkinnon voittaja julkistetaan 25. huhtikuuta.