Ghost of Cinemaressa elokuvakonsertti ja Lars von Trierin "äärimmäisen ahdistava" elokuva

Ghost of Cinemare -elokuvayö järjestetään elokuvateatterikeskus Tapiossa Joensuussa lauantaina 6. huhtikuuta kello 22 alkaen, Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys tiedottaa.

- Yön avaa vuonna 1932 valmistunut Vampyr, Carl Th. Dreyerin vampyyrivisio, joka usein unohtuu Nosferatun ja Draculan jalkoihin tyystin suotta. Joensuulaisyleisöllä on tilaisuus nähdä Vampyr pianisti Tommi Ilosen säestyksellä ja Tapio Liukkosen luomilla foley-äänillä.

Tiedotteen mukaan Lars von Trierin äärimmäisen ahdistava sarjamurhaajakuvaus The House That Jack Built on aiheuttanut yleisössä pahoinvointia ympäri maailmaa.

- Aamuyön tunteina nähdään italialaisen Dario Argenton kauhutrilleri Phenomena (1985), jonka ohjaaja on usein nimennyt suosikikseen omasta tuotannostaan, sekä

päätöselokuvana An Evening with Beverly Luff Linn.

Ghost of Cinemaren järjestää Pohjois-Karjalan elokuvayhdistys yhteistyössä Savon Kinot Oy:n sekä Night Visions -festivaalin kanssa.

Tapahtuman ikäraja on K18, mutta Vampyr-näytöksen ikäraja on 12.