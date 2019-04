Iron Maiden -laulaja Bruce Dickinson sai Sarajevon kunniakansalaisuuden

Bosnian pääkaupunki Sarejevo on myöntänyt Heavy metal -yhtye Iron Maidenin laulajalle Bruce Dickinsonille kaupungin kunniakansalaisuuden. Kunnianosoitus myönnettiin Dickinsonille siitä, että hän toi yhtyeensä kaupunkiin konsertoimaan kesken Sarajevon piirityksen joulukuussa 1994.

Nuoremmalle polvelle konsertti on tullut tutuksi siitä tehdystä dokumentista Scream for me, Sarajevo.

– Emme lopettaneet sotaa, mutta saimme ihmiset tuntemaan olonsa siellä paremmaksi. Sitä muusikot tekevät, Dickinson kommentoi palkintoseremonian jälkeen.

Serbijoukot piirittivät Sarajevoa 44 kuukauden ajan vuosina 1992–96. Sen aikana kaupungin 350 000 asukasta joutuivat tulemaan toimeen ilman monia arjen perustarpeita. Tuhannet ihmiset kuolivat saarron aikana kranaatinheitintuleen ja tarkka-ampujien luoteihin.