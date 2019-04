Riitta Havukainen tutkii Ylen suursarjassa murhia Fuengirolassa

Costa del Solilla asuu vakituisesti yli 15 000 suomalaista. Rikossarjassa Paradise selvitetään murhia, jotka tapahtuvat seudun suomalaisyhteisössä.

Sarja poikkeaa monella tapaa pohjoismaisten dekkarien perinteistä. Esimerkiksi siksi, että Oulusta kotoisin oleva päähenkilö on 62-vuotias nainen. Eläkeiän kynnyksellä Fuengirolan-keikalle lähtevää komisariota esittää Riitta Havukainen.

– Poliisia olen näytellyt ennenkin, mutta tärkeintä on, että ikäiseni nainen on sarjan varsinainen päähenkilö, Havukainen sanoo.

Hänen kollegaansa Espanjassa esittää Fran Perea, Serranon perhe -sarjasta tunnettu ja Suomessa laulajanakin keikkaillut tähti.

– Aiemmin poliisisarjan perustiimi on ollut vanhempi mies ja nuori fiksu nainen. Nyt näkökulma on aivan erilainen, Havukainen pohtii.

Vielä ainutlaatuisempaa on, että Yle ja suomalainen tuotantoyhtiö Matila Röhr Productions ovat yhteistyössä suuren espanjalaisen tuottajan kanssa. Mediapro on puolentoista miljardin euron liikevaihdollaan Euroopan suurimpia audiovisuaalisen alan yrityksiä. Konserniin kuuluu tytäryhtiöitä Yhdysvalloissa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa.

– Yleensä Pohjoismaista tehdään yhteistyötä Skandinavian sisällä tai korkeintaan Keski-Eurooppaan. Nyt hypättiin ilmeisten kumppanimaiden yli, kuvailee tuottaja Marko Röhr.

Idea Espanjasta

Suomen-osuuksia kuvattiin viime vuoden lopulla, talven synkkyydessä. Pimeän Pohjolan ja Välimeren lämmön ja valon kontrasti on keskeinen osa sarjan asetelmia. Malagassa kuvattiin kolme kuukautta tammikuun alusta alkaen.

Rikosten selvittelyn rinnalla varsinaisia teemoja ovat menettäminen ja muisti, kertoo koko sarjan ohjaava Marja Pyykkö.

– Rikossarjassa juoni on tärkeä, mutta päähenkilöiden kiinnostavuus on kaikista tärkeintä.

Hän kuvailee kehittelyprosessin olleen poikkeuksellisen antoisa. Paradisen perusidea – rikos pohjoismaisessa yhteisössä Espanjassa – tuli Mediaprolta. Ylen Jarmo Lampela ja Mediapron Ran Tellem kehittelivät sitä, minkä jälkeen käsikirjoitusta laati Sorjostakin kirjoittanut Matti Laine.

– Pohdimme, avasimme ja purimme sarjaa viikonloppupalavereissa. Tätä kehitettiin pitkään ja syvällisesti.

Mediapron kehittelypäällikkö Ran Tellem on merkittävin kansainvälinen nimi, joka on työskennellyt suomalaisen sarjan parissa. Tellem on voittanut Yhdysvalloissa Emmy-palkinnon sarjasta Isänmaan puolesta. Hän kehitti Israelissa sarjaa Hatufim, johon menestyksekäs Isänmaan puolesta perustuu.

Hierarkia näkyy

Paradisen pääkuvausjaksolla Costa del Solilla suurin osa työryhmästä oli espanjalaisia. Suomesta mukana oli näyttelijöitä ja muiden muassa kuvaaja Heikki Färm.

– Ensimmäinen tapaamiseni Mediapron tyyppien kanssa Barcelonassa oli aika painostava. Nainen puikoissa taisi olla heille iso asia, Pyykkö sanoo.

– Minua kierrätettiin toimistolla, esiteltiin yhtiön tuottajien saamia Oscareita ja kysyttiin, olenko valmis haasteeseen.

Yhtä jaksoa kohti on puolet enemmän kuvauspäiviä kuin vaikkapa Koukussa -sarjassa, joka oli Pyykön aiemmista hankkeista pitkäkestoisin.

– On tässä kovempi stressi kuin missään suomalaisessa tuotannossa, Pyykkö myöntää.

Espanjassa hierarkia on erilainen kuin Suomessa. Jos kuvauksissa tulee vaikeuksia, yhtiön pomot lentävät paikalle, Pyykkö kertoo.

– Ja tuntuu se suomalaiselle erikoiselta, että on oma autonkuljettaja.