Rikossarja lestadiolaisesta maisemasta saa kiitosta

Oulun lähellä tapahtuu kaksi outoa murhaa. Niitä tutkimaan lähtee KRP:n kaksikko, Maria Sidin näyttelemä voimakastahtoinen Sanna ja omista asioistaan sulkeutunut Lauri, jota näyttelee Johannes Holopainen. Tällainen on erinomaisen kriitikkovastaanoton saaneen rikossarjan Kaikki synnit perusasetelma.

Lestadiolainen kulttuuri on keskeinen osa tarinaa. Helsinkiläistynyt, parisuhdekriisiä läpikäyvä homomies Lauri on alueelta ja kamppailee yhä identiteettiensä kanssa.

– Minä ja sarjan toinen käsikirjoittaja Merja Aakko olemme kumpikin Oulun seudulta ja kasvoimme yhteisöissä, joissa puolet ihmisistä on lestadiolaisia, kertoo ohjaaja Mika Ronkainen.

Sarja syntyi epätavallisella rahoituspohjalla. MRP-yhtiön tuottama Kaikki synnit on nähtävissä vain Elisa Viihteen maksullisessa Aitio-palvelussa. Se nousi parissa viikossa Aition kevään katsotuimmaksi sarjaksi.

Ronkainen tietää, että katsojamäärä olisi silti paljon suurempi, mikäli sarja olisi nähtävissä esimerkiksi Ylellä.

– Mutta ei se harmita, koska saimme tehdä sarjan kuten halusimme.

Nyt sarjaa myydään maailmalle. Se sai kansainvälisen tunnustuksen jo tammikuussa, kun se voitti Göteborgin elokuvajuhlilla parhaan sarjakäsikirjoituksen palkinnon.

Dokumenteista rikossarjaan

Ronkainen tunnetaan dokumenttielokuvistaan. Menestyneimpiä ovat Laulu koti-ikävästä (2012) sekä Huutajat, joka valittiin vuonna 2004 Yhdysvalloissa Sundancen elokuvajuhlille ensimmäisenä suomalaistuotantona koskaan. Dokumenttiuran aikana ohjaaja kuitenkin usein mietti fiktioaiheita.

– Kun katsoo tekemisiäni taaksepäin, niissä näkee että menin kohti fiktiota. Laulu koti-ikävästä yhdisteli tie-elokuvaa, musikaalia ja dokumenttia. Innoitusta Kaikkiin synteihin antoi True Detectiven ensimmäinen kausi.

– Hitto, tuossahan on samanlaiset maisemat kuin meillä, huomasin. Miksei Oulun seudun maalaismaisemissa ole kuvattu mitään?

Lestadiolaisuus kuuluu alueen elämään kiinteästi. Ronkainen ja Aakko kumpikin kävivät esimerkiksi rippikoulun yhteydessä seuroissa. Lapsena Ronkainen kävi myös suviseuroissa.

– Lapsi ei oikein erottanut niitä ja maatalousnäyttelyä, toisessa vain oli enemmän traktoreita, hän muistelee.

– Ei minua tai Merjaa hirvittänyt käsitellä lestadiolaisuutta, koska tunnemme sen. Emme katso sarjassa ketään ylhäältä. Ketään ei tuomita yksilönä.

Tosielämän heijastuksia

Vaikka sarja loksahtaa näennäisesti nordic noirin lajityyppiin – se on henkilövetoinen pohjoismainen rikossarja – lajityypin kliseet on vältetty taitavasti.

– Ehkä syy on siinä, että minun taustani on dokumenteissa ja Merjan journalismissa. Olemme tehneet duunia todellisuuden kanssa. Emme viittaa pop-kulttuuriin vaan referenssinämme on todellisuus, Ronkainen sanoo.

– Uskon, että siinä on myös syy, miksi sarja pitää otteessaan.

Hän ja Aakko päättivät lajityypin olevan psykologinen draama.

– Rikoskuvio lähinnä auttaa katsojia löytämään sarjan, Ronkainen pohtii.

Jonkinasteinen todiste käsikirjoituksen uskottavuudelle löytyi Holopaisen valmistautuessa rooliinsa. Laurin hahmolle löytyi fiktiivistä henkilöä kovasti muistuttava esikuva tosielämästä, Ronkainen kertoo.

Jos kaikki menee hyvin, sarjan toinen kausi kuvataan alkuvuodesta 2020.

– Vuodenajan vaihtuminen talveen on tärkeä osa tarinaa, Ronkainen kertoo.