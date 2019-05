Daruden euroviisuesitystä hiottiin lopulliseen muotoonsa Tel Avivia varten – "Nyt tämä on oikeilla uomillaan"

Suomen euroviisuedustaja Darude eli Ville Virtanen ja solistina toimiva Sebastian Rejman ovat olleet Israelissa Tel Avivissa jo viikon päivät. Laulukilpailuun valmistautuminen alkoi välittömästi, sillä Virtanen ja Rejman ehtivät nukkua vain muutaman tunnin ennen kuin he suuntasivat ensimmäisiin harjoituksiin.

Nyt takana on kahdet Expo Tel Aviv -areenalla tehdyt harjoitukset, joissa edustuskappale Look Awayn esitys on vedetty kuudesti läpi. Sen lisäksi Suomen delegaatiolla on ollut omia treenejä.

Tel Avivissa haastatteluun saapuvat Virtanen ja Rejman vaikuttavat tyytyväisiltä hiottuun esitykseensä, joka on hieman muuttunut Uuden musiikin kilpailussa (UMK) nähdystä vedosta. Esimerkiksi UMK:ssa nähty kuutio, jonka näytöille heijastettiin videokuvaa, jouduttiin jättämään Suomeen.

– Meidän ei ollut teknisesti mahdollista tuoda näyttöä tänne, mikä otti alun perin vähän pattiin. Täällä on led-lattia, jota voimme hyödyntää, ja vielä isommat näytöt. Lavasteet ovat isompia, Virtanen kertoo STT:lle Tel Avivissa.

– Ensimmäisten täällä vedettyjen treenien jälkeen kaikilla oli olo, että nyt tämä on oikeilla uomillaan. Fiilis on parantunut joka vedon jälkeen, eikä sitä ole haitannut, että täällä on ollut todella rentoa ja hyvät järjestelyt. Muiden maiden edustajien tapaaminen on ollut mahtavaa.

Virtasen ja Rejmanin mukaan Look Away -kappaleessa on hienoa, että jokainen voi tehdä siitä oman tulkintansa. Kappaleessa ei osoiteta ketään tai mitään sormella, sillä lyriikoiden älä katso pois -sanoma voi tarkoittaa mitä vain.

– Kappale on saavuttanut tavoitteensa, jos katsojat alkavat sen myötä ajatella globaaleja, pieniä tai keskikokoisia ongelmiaan, menevät niitä päin, yrittävät korjata ne ja tehdä muutosta, Rejman sanoo.

"Oli tärkeämpää tulla tänne kertomaan tarina kuin jäädä pois"

Israelin euroviisuisännyyden myötä esille on nostettu myös palestiinalaisten ja Israelin hallinnon välinen konflikti. Monet ovat ilmoittaneet boikotoivansa laulukilpailua. Myös euroviisuedustajiin on vedottu, jotta nämä vetäytyisivät kisasta.

– Luulen, että meitä kaikkia artisteja ja delegaatioita on lähestytty jotakin kautta, pyydetty boikotoimaan tai vedottu kaikennäköisiin asioihin, mutta sillä on tosi vähän tekemistä musiikkimme, uramme tai minkään muun kanssa. Asiaa onkin vaikeaa kommentoida, mutta se on selvää, että me olemme täällä musiikkimme takia, Virtanen sanoo.

Rejmanin mukaan Look Awayn sanoma on niin merkityksellinen, että se on tärkeää kertoa. Kappaletta on aiemmin kuvailtu muun muassa hätähuudoksi maailman tilasta.

– Minusta oli tärkeämpää tulla tänne kertomaan tuo tarina kuin jäädä pois, eikä tehdä asioille mitään. Puhumattomuus aiheuttaa enemmän pahaa kuin se, että mennään paikalle ja puhutaan asioista, Rejman toteaa.

Darude huomauttaa, että Euroviisut antavat samalla alustan keskustelulle.

– En ota asiaan henkilökohtaisesti kantaa, mutta tässä samalla kansainvälistä julkisuutta saa myös kritiikki, jonka mukaan Euroviisut ovat Israelin propagandaa. Se luo enemmän keskustelua, ja voi sitä kautta johtaa parempaan.

Ensimmäiset pisteet jaetaan jo ennen semifinaalia

Haastatteluja miehet ovat saaneet tehdä urakalla: Virtanen kertoo tehneensä esimerkiksi perjantaina kymmenen haastattelua.

Tiukka aikataulu ei ainakaan ota helpottuakseen, sillä tiistai-illan semifinaali lähestyy. Ensimmäiset pisteet jaetaan kuitenkin jo maanantaina, kun tuomaristo antaa pisteensä illan kenraaliharjoituksen perusteella. Tuomariston pisteet julkistetaan tiistain semifinaalissa.

– Maanantai on hyvin tärkeä, koska puolet pisteistä tulee tuomaristolta ja puolet mailta. Jos maanantain vetää huonosti, ovat tiistain mahdollisuudet huomattavasti heikommat, Rejman huomauttaa.

Tänään lauantaina Virtanen ja Rejman esiintyvät Nordic Night -tapahtumassa, jossa lavalle nousevat myös Islannin, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Viron viisuedustajat.

Sunnuntaina Suomen delegaatio astelee pitkin oranssia mattoa Euroviisujen avajaisjuhlaan.

– Huomenna on vähän arvokkaampi juhla. Virtanenkin saatetaan nähdä puku päällä, Virtanen toteaa.

Euroviisujen toinen semifinaali on torstaina 16. toukokuuta ja laulukilpailun finaali on lauantaina 18. toukokuuta.