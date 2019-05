Saara Aalto hyppää kapinahenkisen Scaramouchen saappaisiin

Saara Aalto nousee lavalle ensi vuonna Suomeen saapuvan We Will Rock You -musikaalin päätähtenä, kertoo ACE-Production tiedotteessaan.

– Aalto tekee itselleen aivan uudenlaisen roolin sarkastisena ja kapinahenkisenä Scaramouchena, joka inhoaa kaikkea tyttömäistä, kertoo musikaalin vastaava tuottaja Johan Storgård. Ilkeämielisenä yksinvaltiaana Killer Queeninä taas nähdään Laura Voutilainen. Mainos alkaa Mainos päättyy Musikaali pohjautuu legendaarisen rockyhtye Queenin musiikkiin. Musikaalin suomenkielisen esityksen muissa päärooleissa nähdään Jussu Pöyhönen, Mikael Saari, Matti Leino, Jennie Storbacka ja Lauri Mikkola. Queenin ikoniset kappaleet suomentaa Mariska. Muun käsikirjoituksen käännöksestä vastaa tietokirjailija ja kääntäjä Sanni Heinzmann. Esityksen puvustuksen suunnittelee muotisuunnittelija Teemu Muurimäki. Musikaalin ohjaa Maria Sid. Musikaali päivitetään tähän päivään We Will Rock Youn tarina sijoittuu tulevaisuuteen, jossa Killer Queen hallitsee koko maapalloa. Tyranni on kieltänyt live-musiikin esittämisen ja rock-musiikki on kadonnut maailmasta. Scaramouche nousee kumppaneineen vastustamaan orwellimaista maailmanjärjestystä, jossa kaikki kuluttavat lamaantuneena samoja kulttuurituotteita. – Alkuperäinen, Lontoossa vuonna 2002 ensi-iltansa saanut musikaali tullaan näkemään Messukeskuksen lavalla aivan uudenlaisena rock-eepoksena, joka on vahvasti kiinni ajassamme, kertoo Storgård. Ohjaaja, näytelmäkirjailija Ben Eltonin ja Queen-yhtyeen Lontoon Westendin lavoille luoman musikaalin suomalaisen version ensi-ilta on Messukeskus Amfi -teatterissa 17.4.2020.