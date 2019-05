Darude ja Rejman kisaavat tänään Euroviisujen finaalipaikasta Tel Avivissa

Suomen euroviisuedustaja Darude eli Ville Virtanen tavoittelee tänään finaalipaikkaa Israelissa Tel Avivissa käytävissä Euroviisuissa iltakymmenestä lähtien. Darude ja solistina toimiva Sebastian Rejman esiintyvät illalla viisujen semifinaalissa kolmantena.

Ensimmäisessä semifinaalissa esiintyy yhteensä 17 maata: Suomi, Kypros, Montenegro, Puola, Slovenia, Tshekki, Unkari, Valko-Venäjä, Serbia, Belgia, Georgia, Australia, Islanti, Viro, Portugali, Kreikka ja San Marino.

Darude ja Rejman taistelevat finaalipaikasta Look Away -kappaleella. Darude on kuvaillut kappaletta hätähuudoksi maailman tilasta. Hänen mukaansa kappaleella halutaan herättää ihmiset kohtaamaan maailman ongelmat, vaikka olisi helpompaa kääntää pois katseensa.

Darude ja Rejman ovat säveltäneet ja sanoittaneet Look Awayn. Kappaleen on tuottanut Darude.

Vedonlyöntitoimistot eivät usko Daruden finaalimahdollisuuksiin, mutta Suomen viisuedustaja on ollut kovasti kysytty kansainvälisen median parissa. Esimerkiksi sunnuntaina Daruden ja Rejmanin matka oranssilla matolla kohti avajaisjuhlaa kesti pari tuntia, kun eri mediat halusivat jututtaa miehiä.

Kisa käydään monitoimihalli Expo Tel Avivissa.

"Ei ole paniikkia"

Maanantaina kaksikkoa harmittivat viime hetken muutokset kamerakulmissa, jotka aiheuttivat muutoksia Rejmanin lavatyöskentelyyn. Rejman totesikin, että "ei tätä ole helpoksi tehty". Ilmeisesti myös muilla viisuartisteilla oli ollut teknisiä ongelmia maanantain kenraaliharjoituksessa.

Itse esityksessä ei ole kaksikon mukaan mitään muutettavaa.

– Ei ole paniikkia. Pyritään vain parantamaan sitä rutiinia, mutta on aika ilkeää, että se rutiini vaihtuu, jos kamerakulmia vaihdetaan, Virtanen sanoi.

Suomen viisuedustajat eivät juuri ehdi rauhoittua, vaan tiistai-illan semifinaaliin on menty täyttä höyryä lähes koko ajan maanantaista lähtien.

Suomen esitys on muuttunut hieman Uuden musiikin kilpailussa (UMK) nähdystä. UMK:ssa nähtyä kuutiota ei voitu tuoda Tel Aviviin, joten kuutiolle heijastettu video näkyy nyt lavan takaosassa olevalta isolta näytöltä. Darude on lavan takaosassa katsomosta käsin katsottuna vasemmalla puolella ja tanssija Etel Röhr on lavan takaosassa keskellä. Rejman on suurimman osan Look Away -kappaleen esityksestä lavan etuosassa.

Viisumittelöitä joka toinen päivä

Euroviisujen toinen semifinaali mitellään torstaina. Toisessa semifinaalissa on yksi osallistujamaa enemmän kuin ensimmäisessä, koska alun perin ensimmäiseen semifinaaliin sijoitettu Ukraina vetäytyi kisoista.

Molemmista semifinaaleista jatkoon pääsee yleisöäänien ja kansainvälisten asiantuntijaraatien antamien pisteiden perusteella 10 maata. Finalistit puolestaan kohtaavat lauantaina, kun laulukilpailun voittaja selviää.

Semifinaaleista jatkoon päässeiden lisäksi finaalissa nähdään kisojen isäntämaa Israel sekä kisojen viisi suurta rahoittajamaata eli Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Britannia. Näin ollen lauantaina voitosta kisaa yhteensä 26 maata.