Suomalaiselokuva paistattelee jälleen Cannesin valokeilassa – Jukka-Pekka Valkeapään elokuvassa näyttelevät Krista Kosonen ja Pekka Strang

Jukka-Pekka Valkeapää saapui keskiviikkona Cannesin elokuvajuhlille. Ohjaaja on ajoissa, sillä hänen elokuvansa Koirat eivät käytä housuja esitys on vasta tiistaina.

Erikoisen nimen takana on draama ja musta komedia, jossa leskeksi jäänyt mies löytää lohtua sadomasokistisista roolileikeistä. Päähenkilöä näyttelee Pekka Strang ja salaperäistä dominaa Krista Kosonen.

– Tämä on rakkauselokuva. Kyse on myös surutyöstä ja siitä nousemisesta, Valkeapää kuvailee.

Valkeapäästä tulee yhdeksäs pitkän suomalaisen elokuvan Cannes-ohjaaja. 2000-luvulla festivaaleilla on tähän mennessä nähty Suomesta neljä pitkää elokuvaa, joista kolme on Aki Kaurismäen ohjauksia. Viimeisin oli Juho Kuosmasen Hymyilevä mies, joka myös voitti esityssarjansa Un certain regardin pääpalkinnon 2016.

Cannes vaatii yleensä maailmanensi-illan yksinoikeudella, niin myös nyt. Elokuvasta on nähty toistaiseksi julkisuudessa muutamia kuvia, joiden perusteella ainakin osa siitä sijoittuu fetissiklubeille.

– Krista mietti pitkään, ottaako roolin. Hänellä oli omat epäilyksensä. Aihepiiri ja roolihenkilö herättivät epävarmuutta, onko tämä hyvä juttu, ohjaaja paljastaa.

– Kristan kysymykset ja käsikirjoituksen haastaminen olivat iso apu hahmon kehittämisessä.

Pitkä prosessi

Valkeapään aiemmat ohjaukset Muukalainen (2008) ja He ovat paenneet (2014) saivat maailmanensi-iltansa Venetsian elokuvajuhlilla. Ne ovat tinkimättömiä ja omintakeisia teoksia, joiden kerronta ei kulje valtavirran uomissa. He ovat paenneet voitti parhaan elokuvan ja ohjauksen Jussit.

Koirat eivät käytä housuja oli silti vaikea rahoittaa. Keskeinen syy oli ohjaajan aiempien elokuvien matala katsojamäärä Suomessa.

– Elokuvasäätiö antoi hylsyn kaksi kertaa, Valkeapää kertoo.

Kuvausten oli määrä toteutua kaksi vuotta aiemmin kuin ne lopulta toteutuivat. Ohjaaja kuvailee elokuvan prosessia pettymysten ja epävarmuuden vuoksi hyvin kivuliaaksi.

– Jo ennen valmistumista tästä elokuvasta oli silti fiilis, jota aiemmista ei tullut. Tämä on parasta, mitä olen tehnyt, Valkeapää pohtii.

– Muukalainen ja He ovat paenneet tuntuivat vajailta. Niistä jäikin tärkeitä kohtauksia kuvaamatta tai käyttämättä, koska kohtaukset eivät onnistuneet kuvauksissa. Niiden lopullinen muoto ei päässyt näin lähelle tavoitettani.

Ei enää epärealistista

Tänä vuonna festivaaleilla nähdään myös suomalainen lyhytelokuva, Teemu Nikin All Inclusive. Suomalaisten esiinnousu johtuu Valkeapään mukaan ainakin laadusta sekä rohkeuden lisääntymisestä.

– Korviini on jäänyt kaikumaan erään suomalaistuottajan valitus epärealistisista Cannes-haaveista. Tämä Cannesiin pääsy nyt on ainakin ihan realistinen tilanne, koska tämä toteutui, ohjaaja sanoo.

– Yksi syy voi olla laiskuus. Vaatii paljon työtä, että elokuva tulee esivalintaraadin katsomaksi. Ei tässäkään elokuvassa ollut tunnettua elementtiä, millä tätä esivalintaraadille myydä, ei kuuluisaa ohjaajaa tai näyttelijöitä.

Koirat eivät käytä housuja esitetään Cannesissa Directors’ Fortnight -esityssarjassa. Se ei siis kilpaile pääpalkinnosta Kultaisesta palmusta. Samassa esityssarjassa nähdään nyt myös Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnon taannoisen voittajan Lav Diazin sekä Takashi Miiken ja Robert Rodriguezin uudet elokuvat.

Tiistaihin asti Valkeapää aikoo rentoutua ja katsoa muiden tekijöiden huippu-uutuuksia. Erityisesti hän odottaa Terrence Malickin uutta elokuvaa A Hidden Life.