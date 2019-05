Suomalaisohjaaja Teemu Nikin lyhytelokuva All Inclusive kilpailee tänään Cannesin elokuvajuhlien lyhytelokuvien palkinnosta. All Inclusive on Suomen elokuvasäätiön mukaan seitsemäs suomalainen lyhytelokuva, joka on päässyt kilpailemaan Kultaisesta palmusta.

Alive Filmsin tuottama elokuva käsittelee valtaa, rakkautta ja muutosta. Siinä näyttelevät Lauri Maijala, Hannamaija Nikander, Maija Rissanen ja Santtu Karvonen. Nikki tunnetaan esimerkiksi pitkistä elokuvistaan Lovemilla (2015) ja Armomurhaaja (2017), joka oli viime vuonna Suomen Oscar-ehdokkaana. Mainos alkaa Mainos päättyy Palkintojenjako Cannesissa alkaa kello 20:n jälkeen illalla Suomen aikaa.