Arvostettu yhdysvaltalaismuusikko Dr. John on kuollut. New Orleansin musiikkipiirien näkyvimpiin edustajiin kuulunut Dr. John, oikealta nimeltään Malcolm John Rebennack Jr., kuoli torstaina 77 vuoden ikäisenä sydänkohtaukseen.

Muusikon kuolemasta tiedotettiin hänen Twitter-tilillään. Asiasta uutisoi muun muassa New York Times.

Vuosikymmenien ajan musiikkia tehnyt Dr. John yhdisteli bluesia, poppia, jazzia, boogie woogiea ja rock and rollia. Hänet palkittiin uransa aikana kuudella Grammy-palkinnolla. Vuonna 2011 Dr. John nimettiin rock and rollin hall of fameen.

