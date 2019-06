Liperin Roukalahdella on tehty kesäteatteria jo 20 vuotta – "Näyttelijäporukassa ollaan kuin yhtä suurta perhettä"

– Olin käynyt katsomassa Roukalahdella esityksiä useana kesänä. Viimeksi komedia Avioliittosimulaattori sytytti toden teolla. Ratkaisevaa oli tieto, että ohjaaja Kaitsu (Kai Paavilainen) jatkaa tänäkin vuonna. Minulle tärkeätä oli, että täällä tehdään harrastajateatteria ammattitaitoisesti, ja että lopputulos oli mietitty kokonaisuus, 27-vuotias Anna Reijonen perustelee teatterin valintaansa.

Nuorelle musikaaliselle opettajalle olisi varmasti paikka avautunut maakunnan muiltakin näyttämöiltä, mutta hän valitsi Roukalahden. Reijoselle näytteleminen on ollut pitkäaikainen haave, koska opettajien pitkät kesälomat mahdollistavat sitoutumisen teatteriin.

– Mieheni kannusti, että nyt menet etkä enää meinaa. Oli ilmeisesti kuunnellut haaveitani riittävän pitkään. Työskentelen musiikin opettajana Suhmurassa, joten kulttuuri on lähellä sydäntäni, Reijonen kertoo.

Kevään ensimmäisissä ulkoharjoituksissa väki kerääntyy pieniin ryppäisiin vaihtamaan kuulumisia, kunnes Paavilainen kutsuu kaikki lämmittelemään näyttämölle.

– Meille kertyy yli 40 harjoituskertaa, kun ammattiteattereissa esitys syntyy noin 60 harjoituksella, Joensuusta Liperiin ajanut ohjaaja selvittää.

Hän sanoo aina hämmästelevänsä ihmisten sitoutumista kesäteatteriprojekteissa. Ja sitä, miten harrastajat työpäiviensä jälkeen tulevat pitkistäkin matkoista harjoittelemaan. Se jokin siinä touhussa täytyy olla.

Roukalahden kesäteatteria hän pitää paikkana erinomaisena.

– Yleisö tulee aivan syliin.

Roukalahden asukaslukua on vaikea tarkalleen laskea, koska kylän rajat häilyvät. Teatterissa pyöreät 20 vuotta eli alusta saakka häärinyt syntyperäinen roukalahtelainen Seppo Tolvanen, 69, arvelee, että vain satakunta ihmistä asuu ”ihan kylällä”.

– Olen hiljainen ja ujo tyyppi, joten teatteriin mukaan lähteminen on tarkoittanut luonteeni muuttumista, Tolvanen myhäilee.

– On pitänyt uskaltaa esiintyä.

Hänen tiensä teatterin lavalle alkoi siitä, kun kylälle muuttanut, alkuun vähän outona pidetty, näyttelijä Hannu Virolainen tuli tiellä vastaan.

– Se sanoi, että sie tulet saatana näyttelemään. Pakkohan sitä oli lähteä, Tolvanen hymyilee.

– Porukalla mietittiin, että mikähän ukkeli lieneekään. Tolvasen Pertin luokse hän ensimmäiseksi meni, koska teatterin paikka sijaitsee Peten mailla. Pete sanoi Virolaiselle, jos olet niin hullu, että alat teatteria tehdä, niin tässä on toinen.

Mukavia muistoja Seppo Tolvasella olisi vaikka kuinka paljon: menestystä niitti Virolaisen kaudella esimerkiksi Tukkijoella-näytelmä, jossa Tolvanen esiintyi Turkan roolissa. Oprista hän myös tykkäsi, koska sai olla hupsuna ukkona.

– Huumoriroolissa sanat vähän pyöristyivät, Seppo Tolvanen myhäilee.

Luokkakuva-näytelmä on joensuulaisen ohjaaja-dramaturgin Tiina Markkasen käsikirjoittama kantaesitys, jossa musiikin siivittämänä kurkistetaan, mitä Paula Porkan (Minna Fali) ja hänen kymmenen luokkatoverinsa elämään kuuluu vuosien jälkeen.

Tarinassa liikutaan neljällä eri aikakaudella. Luvassa on hauskuutta ja traagisuutta.

– Tykkään tosi paljon tekstistä, Titta Patina sanoo. Roukalahdella asuva Patina lähti ensimmäistä kertaa elämässään, nyt nelikymppisenä, näyttelemään, koska tunsi kutsumusta luovalle alalle.

– On ihanaa, kun en ole ainoa ensikertalainen, sosionomi ja design-muotoilija Patina sanoo.

Pääroolin näyttelevä Minna Fali, 52, asuu Liperin Jyrinkylässä ja puntaroi, että harva harrastus on sellainen, ettei joskus sylettäisi lähteä sinne suoraan töistä. Mutta näytteleminen on juuri sellainen.

– Matka toimii henkisenä irrottautumisena kaikesta arjesta. Kun olen harjoituksissa tai näyttämöllä, en mieti mitään muuta. En lainanlyhennyksiä enkä laihdutusgrammoja. Kesäteatterilla saan olla juuri sellainen kuin olen, Fali naurahtaa.

Hän oli mukana myös viime kesän Avioliittosimulaattorissa, mutta tämänkertainen rooli on suurempi ja enemmän vakavasti otettavampi.

– Teksti on loistava, kunhan tässä opitaan vuorosanat!

Paluumuuttajana Roukalahteen asettunut eläkeläinen Pentti Lihavainen touhuaa teatterissa viidettä vuottaan ja huokailee, että kivaa on, kunhan vaan jaksetaan tehdä. Aiemmin lähes kaikki teatterilaiset olivat samalta kylältä.

– Kun väki on vanhentunut, niin kaikki eivät enää jaksa tulla.

Alkuperäisistä teatterin perustajajäsenistä mukana on Asko Karhunen, 60, jolta on jäänyt välistä vain pari teatterikesää. Ajoittain mukana ovat olleet myös hänen puolisonsa ja tyttärensä.

– Teatteri on luonut yhteishenkeä. Ja mikä tärkeintä: pesämunaakin on kertynyt erilaisia korjaushankkeita varten. Näytelmien rahoilla on uusittu kylätalon lattiat ja keittiö. On saatu hyvää mainosta ja mainetta, joten ei suosio enää edes yllätä, Karhunen vakuuttaa.

Viime kesänä Avioliittosimulaattorin näki 5 000 ihmistä.

– Alun perin ajatus oli saada tekemistä kylälle. Näyttelijäporukassa ollaan kuin yhtä suurta perhettä. Minä tykkään esiintyä ja se sopii hyvin, että ohjaaja sanoo, kuka ottaa minkäkin roolin, Asko Karhunen juttelee.

Näyttelijäväen lisäksi kesäteatteri kokoaa ympärilleen marttoja, lipunmyyjiä, liikenteen ohjaajia, makkaranpaistajia ja kioskin pitäjiä.

– On hienoa katsella, miten kokonaisuus toimii. Näytelmäkin on tällä kertaa sellainen, että Tiina tiesi, kenelle hän kirjoittaa, Kai Paavilainen kertoo.

Hänen puolisonsa Tiina Markkanen oli viime kesänä sen verran mukana Roukalahdella, että tapasi näyttelijöitä. Samoin musiikista vastaava Arto Tarkkonen on Roukalahden kävijöille tuttu jo monilta aiemmilta kesiltä.

Luokkakuvan ensi-ilta on 23. kesäkuuta kello 13 Liperin Roukalahden kesäteatterissa Kivekkäiden talon takana (Tutjuntie 88). Yöesitykset pidetään 9. ja 10. elokuuta kello 21.

Juttu on julkaistu Kägi-kesälehdessä.