"Olisin nuori ja raikas tangokuningatar", sanoo tangofinaalin kuopus Silla Pöyry

– Minusta tulee nuori ja raikas tangokuningatar, jos tulee, kuvailee 18-vuotias tangofinalisti Silla Pöyry.

Lappeenrantalainen Pöyry on yksi kuudesta illan tangofinaaliin edenneistä. Jatkopaikastaan onnelliset "superfinalistit" kertoivat perjantaina medialle tunnelmiaan edellisillan karsinnan jälkeen. Seinäjoen tangomarkkinat huipentuvat tänä iltana uuden tangokuningattaren ja tangokuninkaan valintaan.

Seinäjokelainen Pirita Niemenmaa kertoo olevansa melko räiskyvä persoona.

– Myös itken tosi herkästi, hän sanoi ja uskoo, että olisi helposti lähestyttävä kuningatar.

Niemenmaa arvostaa tanssimusiikkia. Hän pitää itse vanhasta tanssimusiikista ja mainitsi yhdeksi suosikikseen Laila Kinnusen.

Myös Mervi Kovero lupasi mahdollisena tangokuningattarena edistää suomalaista tanssikulttuuria.

– Tarvitaan nuoria lavoille, Porvoosta tuleva Kovero tuumi.

Kovero kertoi, että on laulajana monipuolinen. Hän esimerkiksi mainitsi laulaneensa eräällä hääkeikalla pyynnöstä Iron Maidenia.

Onnetar arpoi illan laulut

Finalistikuusikko on nyt hionut täyttä häkää kilpailukappaleitaan. He saivat torstai-iltana tietää, mitkä kaksi laulua onnetar heille lauantai-illaksi tarjoilee. Reilun kuukauden ajan he ovat kuitenkin tienneet, mistä joukosta omat kappaleet valikoituvat, kertoo tangomarkkinoiden tiedotuspäällikkö Juha Teuri.

Naisista esimerkiksi Pöyry kertoi saaneensa lauantaille laulettavakseen ne kappaleet, jotka oli halunnut.

"Suurella nöyryydellä"

Kuningaskilvan finalisti Juha Pirinen kertoi yllättyneensä pääsystään lauantain loppukilpailuun.

– Ihan en tullut odottaneeksi, että jatkopaikka heltiää. Nyt on tullut pieneet paineet opetella noita paria seuraavaa kappaletta. Onhan tässä vielä aikaa, hän mietti perjantaiaamuna.

– Kunhan ei ala märehtimään liikaa.

Nummelasta tuleva Pirinen kuvaili itseään kansanmieheksi.

– Tämä on niin hurja juttu, että on täällä asti. Kun yleensä sanotaan, että jollain on jalat massa, minulla olisi varmaan jalat kuopassa.

Hän esittäisi lauluja, joista itsekin pitää, sillä laulajan fiilis välittyy hänen mukaansa yleisölle.

Johannes Vatjus Haapavedeltä pitää tangokuninkuutta hienona arvonimenä.

– Sitä pitää arvokkaasti kantaa ja suurella nöyryydellä.

Vatjus sanoi, että yleisö saisi hänestä hyvin monipuolisen laulajan. Klassisen musiikin puolelta hän kertoo oppineensa, "miten pitää jäpittää".

Nokialainen Pasi Kivimäki kertoi olevansa tanssimusiikin ystävä ja uskoi, että voisi tuoda sille näkyvyyttä.

– Koen, että olen tanssipaikoilla oma itseni. Olen sitä jo vähän aikaa tehnyt.

Hän sai lauantai-illalle laulettavakseen muun muassa Yön kulkijan.

– Tykkään elää vähän pilke silmäkulmassa. - - Hienoilla fiiliksillä mennään!

Tuomaristo valitsee voittajat

Torstaina jatkoonmenijät valitsi Seinäjoen areenayleisö, mutta tänään valta valita voittajat on tuomaristolla. Tuomariston puheenjohtaja, tangomarkkinoiden taiteellinen johtaja Martti Haapamäki arvioi, että tuomariston kuva finalisteista on varmasti laajempi kuin saliyleisöllä. Käsitys ei ole yhden kappaleen varassa, vaan tuomaristo on seurannut kilpailijoita pitkään.

Tangolaulukilpailun tuomaristoon kuuluvat viihdetaiteilija, vuoden 1995 tangokuningas Jari Sillanpää, kansanedustaja Ritva "Kike" Elomaa (ps.), musiikkitoimittaja Tarja Närhi ja CatCat-duosta tuttu laulaja, laulupedagogi Katja Kätkä.

Kello 19 alkavaa finaalia voi seurata suorana AlfaTV:llä, Järviradiossa ja netissä. Lähetyksen juontavat Lola Odusoga ja Ismo Jokinen.

Seinäjoen tangomarkkinoilla vietetään tänä kesänä 35-vuotisjuhlavuotta.