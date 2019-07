Mafiaa vastaan taistellut ja Kova laki -sarjaan ikuistettu syyttäjälegenda kuoli lähes 100-vuotiaana New Yorkissa

New Yorkin entinen yleinen syyttäjäkuoli sunnuntaina 99-vuotiaana, kertoo New York Times

Syyttäjäveteraani, joka valvoi rikosten vastaista taistelua kaupungissa jopa 35 vuoden ajan, toimi myös inspiraationa yhden Kova laki -televisiosarjan hahmon luomisessa.

Morgenthau taisteli syyttäjänä paitsi muun muassa mafiaa myös niin sanottua Wall Streetin valkokaulusrikollisuutta vastaan. Tämän lisäksi hän toimi syyttäjänä useissa suurta huomiota saavuttaneissa tapauksissa, kuten John Lennonin murhaoikeudenkäynnissä.

Hänen virkakautensa aikana käsiteltiin myös pahamaineista Central Park Five -raiskaustapausta. Vuonna 1989 lenkkeilijään New Yorkin Central Parkissa kohdistunut julma ja tyrmistyttävä hyökkäys kiristi jännitteitä etnisten ryhmittymien välillä kaupungissa.

Morgenthau määräsi vuonna 2002, että tapaus oli avattava uudelleen. Kaikki viisi tummaihoista miestä, jotka olivat olleet tuomion aikaan teinejä, vapautettiin dna-todisteiden perusteella. Miehet olivat istuneet vankilassa jo vuosia.

Netflix julkaisi tapauksesta tänä vuonna minisarjan When They See Us, joka herätti uudelleen keskustelua tapauksen ympärillä.

Poliittisesti älykäs vaikuttaja

Morgenthaulla oli huomattavaa poliittista älykkyyttä ja poikkeuksellisen paljon vaikutusvaltaa. Hänen nähdään olleen muun muassa vaikuttamassa siihen, että newyorkilainen Sonia Sotomayor nimitettiin Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomariksi vuonna 2009.

Morgenthau syntyi vauraaseen perheeseen, jolla oli paljon suhteita yhteiskunnassa. Hänen isänsä oli presidentti Franklin Delano Rooseveltin valtiovarainministeri.

Syyttäjälegenda palveli laivastossa toisessa maailmansodassa ja pyrki kahdesti New Yorkin kuvernööriksi siinä kuitenkin epäonnistuen.

Hänet nimitettiin New Yorkin yleiseksi syyttäjäksi vuonna 1975 ja valittiin virkaan uudelleen yhteensä kahdeksan kertaa. New York Timesin mukaan hän eläköityi virastaan vuoden 2009 lopussa.

Morgenthau kuoli sunnuntaina New Yorkin Upper East Sidella sijaitsevassa sairaalassa lyhyen sairauden jälkeen, hänen vaimonsa Lucinda Franks kertoi lehdelle.