Tämän vuoden Iskelmä-Finlandian saa laulaja Virve "Vicky" Rosti

Tämän vuoden Iskelmä-Finlandian on saanut pop-, rock- ja iskelmälaulaja Virve "Vicky" Rosti. Palkinto jaettiin Tapsan Tahdit -musiikkitapahtuman avajaisissa Nokialla torstaina.

Palkinnon arvo on 10 000 euroa, ja se annetaan kevyen musiikin eteen tehdystä työstä. Tunnustuksen myöntää Nokian kaupunki.

– Voittaja on tunnistettavan äänen omaava hurmaava laulajatar, jolla on iso liuta hittejä jo 70-luvulta lähtien. Häneltä taittuu iskelmän lisäksi niin rokki, jatsi kuin soulkin. Kaiken lisäksi hän on karismaattinen esiintyjä, sanoi palkintoraadin puheenjohtaja, sanoittaja ja muusikko Turkka Mali tiedotteessa.

Vicky Rostin ura alkoi 15-vuotiaana vuonna 1974 Iskelmälaulumestaruuskilpailujen voitosta, jonka jälkeen hän pääsi mukaan Dannyn kesäkiertueelle. Vuotta myöhemmin ilmestyi Rostin ensimmäinen single Siinä ruutia on kun rakastun. Sen B-puolelta löytyi kappale Kun Chicago kuoli, joka nousi vuoden suosituimmaksi biisiksi. Samana vuonna ilmestyi hänen ensimmäinen pitkäsoittonsa.

Rostin ura jatkui Danny Show'ssa, mutta hän teki myös omaa soolouraa. 1990-luvun alussa Vickyn, Freemanin ja Kari Kuivalaisen yhteistyönä syntyi Menneisyyden vangit -yhtye, jonka ohjelmisto painottuu 1970- ja 1980-lukujen nostalgiaan.

Vicky Rosti sai Vantaan kulttuuripalkinnon vuonna 2011. Hän on julkaissut 10 studioalbumia ja neljä kokoelmaa. Lisäksi hänen elämästään kertova kirja Vickypedia ilmestyi viime vuonna.