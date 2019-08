Supersuosittu korealaisyhtye BTS jää pitkälle tauolle

Huippusuosittu eteläkorealainen K-pop-yhtye BTS jää pitkälle tauolle musiikista, yhtyeen managerit ilmoittivat maanantaina. Big Hit Entertainment -manageritoimiston mukaan yhtye tarvitsee aikaa palautumiseen.

Seitsenjäseninen poikabändi BTS (Bangtan Sonyeondan) perustettiin 2013, ja siitä on tullut yksi maailman suosituimmista yhtyeistä. Aiemmin tänä vuonna BTS:stä tuli ensimmäinen korealaisyhtye, joka nousi listaykköseksi Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Monimutkaisista koreografioistaan tunnettu bändi on myynyt loppuun stadionkeikkoja ympäri maailman ja bändin jäsenistä on tehty Barbie-nukkeja.

K-popissa kilpailu bändien välillä on äärimmäisen kovaa ja työpäivät ovat pitkiä. Siksi BTS tarvitseekin manageritoimiston mukaan monen vuoden työputken jälkeen lomaa.

– Se on heille myös aikaa nauttia elämästään parikymppisinä nuorina miehinä, manageritoimisto sanoi.

– Jos törmäätte BTS:ään odottamattomassa paikassa, pyydämme faneja antamaan yhtyeen jäsenillä mahdollisuuden nauttia vapaa-ajastaan.

K-popista on tullut viime vuosina maailmanlaajuinen ilmiö, ja BTS on ollut sen näkyvin edustaja. Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in on kiittänyt yhtyettä korealaisen kulttuurin edustamisesta maailmalla.