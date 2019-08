Parafest käynnistyi riimeillä Joensuun torilavalla – tapahtumia on lauantaihin asti

Parafestin avajaisissa Joensuun torilavalla sekä festivaaliteltassa esiintynyt Kalle Havumäki, 28, on saanut räppikuvionsa kohdalleen. Triona esiintyvältä kokoonpanolta on ilmestynyt hiljattain EP, ja Joensuun yleisö selvästi tunnisti satojatuhansia katselukertoja Youtubessa keränneen Kolamiehen.

– Japaniin Tokion huudeille asti tässä ollaan lähdössä. Pitää repäistä siellä sitten, tuumasi Havumäki keikan jälkeen torilavan takana.

13-vuotiaasta asti musiikkia tehnyt Havumäki haluaa tekemisillään kannustaa ihmisiä kunnioittamaan toisiaan, myös vammaisia.

– Älkää tavalliset tulko aukomaan päätänne. Jos teillä on joku ongelma, kertokaa sitä joillekin muille. Ei mulle.

Kulttuurijohtaja Sari Kaasinen lausui tapahtuman avaussanat. Parafestyhdistyksen puheenjohtaja Arto Pippuri oli tyytyväinen avajaispäivän säähän. - Soitimme lentoasemalle, ja sieltä luvattiin, että ei teille tänään vettä sada.

Yhdeksättä kertaa järjestettävä Parafest tarjoaa jälleen kolmen päivän ajan musiikkia, tanssia, runoja ja teatteria. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy.

Avajaisissa nähtiin räpin lisäksi rokkia ja flamencoa. ResoRockgirlsin naisenergiaa välittävä esiintyminen päättyi kuten kuuluukin, plektra lensi lavalta kohti eturiviä.

Helsinkiläinen flamencoryhmä Blue Flamenco on nähty Joensuussa ennenkin. Tanssijoiden omiin teksteihin pohjautuva tanssiesitys otti kantaa maapallon tilaan.

Kulttuuri kuuluu nuorille ja vanhoille, hipstereille, modernin taiteen inhoajille – ihan kaikille.

Sari Kaasinen

Sari Kaasinen iloitsi avajaispuheessaan, millainen etuoikeus kaupunkilaisilla on jälleen kerran saada uniikkeja taide-elämyksiä.

– Kulttuuri kuuluu nuorille ja vanhoille, hipstereille, modernin taiteen inhoajille – ihan kaikille, hän muistutti tapahtuman iskulauseen mukaisesti.

Marko Nevalainen on innokas tapahtumissa kävijä. Avustajansa Tero Niemisen kanssa hän on menossa viikonvaihteessa myös Rock in the City -tapahtumaan.

Parafestin festivaaliteltta sijaitsee tuttuun tapaan Joensuun taidemuseon piha-alueella. Musiikin lisäksi alueella oli torstaina eri tahojen esittelytelttoja. Mukana festivaalilla ovat muun muassa ammattiopisto Luovi, Joensuun kaupungin vammaisneuvosto sekä päivätoimintakeskukset.

Parafestin oma organisaatio on pieni, ja tapahtuman toteutuminen on Joensuun Parafestyhdistykselle joka vuosi iso ponnistus.

– Tapahtuman esiintyjiä ei voi minkään ohjelmatoimiston kautta tilata. On käytettävä kontakteja ja hyödynnettävä syntyneitä verkostoja, kuvailee Joensuun Parafestyhdistyksen puheenjohtaja Arto Pippuri.

Arto Pippuri

Työtä helpottaa se, että Parafest tunnetaan muuallakin, sillä vastaavia tapahtumia ei juuri ole. Tänä vuonna mukana on 19-henkinen delegaatio Venäjältä, mukana on myös esiintyjiä Petroskoista. Käynnissä olevan Culture Open: Creating Culture Together -hankkeen tarkoitus on edistää vammaisten ja maahanmuuttajien osallistumista kulttuuripalveluihin ja tapahtumiin Joensuussa ja Petroskoissa.

– Kävin Petroskoissa kertomassa festivaalistamme, ja kiinnostus oli kova. He ovat järjestämässä Venäjällä vastaavanlaista tapahtumaa ensi kesänä. Sinne pitää ilman muuta lähteä sitten täältä, Arto Pippuri kertoo.

Arto Pippuri vaihtoi kuulumiset Blue Flamenco -ryhmän jäsenten kanssa.

Festivaali jatkuu erilaisin tapahtumin perjantaina. Joensuun taidemuseossa järjestetään kuvailutulkattu kierros kello 10 alkaen Pauliina Kaasalaisen johdolla. Taidekeskus Ahjossa Ella Törmikosken kuvailutulkkaus on kello 13. Ahjossa toimii sokkokahvila kello 13–16.

Festivaaliteltassa esittäytyvät maakunnan talentit kello 10 alkaen. Kello 13–15.30 teltassa nähdään vieraat Petroskoista, saksofonisti Konstantin Zverev sekä Fatima Bogdanova yhtyeineen. Parafest päättyy lauantaina Teatteri Totin Vaginamonologeja-esitykseen Joensuun kaupunginteatterissa.

Parafestin taidenäyttely on avoinna Taidekeskus Ahjossa 20.8. saakka.

Yhden naisen manifesti

Ensimmäisellä luokalla Jonna Mononen, 41, ilmoitti vanhemmilleen haluavansa kirjailijaksi. Haaveiden tiellä ei ole ollut se, että Mononen todettiin kolmikuisena vauvana näkövammaiseksi. Sokea raivo ilmestyi omakustanteena vuonna 2014. Vuonna 2015 ilmestyneen Hiljaa pimeässä julkaisi Nordbooks.

Mononen puhui kirjoittamisestaan Parafest-tapahtuman kirjallisuusklubilla ravintola Sointulassa.

Jonna Mononen saapui tapahtuman kirjallisuusklubin vieraaksi isänsä Seppo Monosen kanssa.

Kirjat ovat tähän saakka olleet genreltään psykologista jännitystä. Viime aikoina Mononen on kokeillut jotain aivan muuta. Hän kääntää Rammstein-yhtyeen laulajan Till Lindemannin runokirjaa saksasta suomeksi. Mononen on koulutukseltaan kääntäjä ja armoton Rammstein-fani.

– Yhtyeen ansiosta löysin itsestäni runojen suomentajan. Siellä on hyvinkin herkkää osastoa mukana.

Kirjalle etsitään parhaillaan kustantajaa. Tekeillä on muutakin. Mononen kirjoittaa tarinaa, jossa syntymästään asti sokea nainen saa näkönsä takaisin.

– Siinä identiteetti muuttuu rankasti. Olen pohtinut tätä aihetta, sillä minulle tehdään geenitutkimuksia, ja pistosten avulla saattaa olla mahdollisuus saada jonkinlaista näkökykyä.

Vaikka kirjojen aiheet ovat kummunneet näkövammasta, Mononen ei halua ratsastaa aiheella.

– Jostain syystä kustantajat ja lukijat toivovat, että kirjoitan siitä. Aihetta ei ole hirveästi kirjallisuudessa käsitelty, ja moni saattaa lukea minun kirjojani ihan uteliaisuuttaan. Että mitenkäs se sokealta onnistuu.

Kirjoittamisen apuna on sovellus, joka puhuu tietokoneen ruudulle kirjoitetun tekstin.

Haluan näyttää, ettemme ole avuttomia hoidokkeja ja yhteiskunnan vapaamatkustajia.

Jonna Mononen

Imatralta syntyisin oleva Mononen asuu Saksassa puolisonsa kanssa. Kirjoittamisessa on hänen mukaansa myös poliittista manifestia. Vaikka Mononen, pian avioliiton myötä Heynke, kokee olevansa enemmän saksalainen kuin suomalainen, häntä ärsyttää saksalaisen yhteiskunnan tapa hyysätä vammaisia.

– Haluan näyttää, ettemme ole avuttomia hoidokkeja ja yhteiskunnan vapaamatkustajia. En kirjoita erityisryhmistä, kirjoitan epätäydellisistä ihmisistä.