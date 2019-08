Breaking Badin jatko-osaelokuva tulee Netflixiin lokakuussa

Suositun Breaking Bad -tv-sarjan jatkoksi tehty elokuva julkaistaan lokakuussa suoratoistopalvelu Netflixissä. Netflix kertoi asiasta lauantaina.

"El Camino: A Breaking Bad Movie" -niminen elokuva jatkaa vuosina 2008–2013 esitetyn sarjan tapahtumia. Elokuvan päähenkilö on Aaron Paulin näyttelemä Jesse Pinkman. Breaking Badin hahmoista elokuvassa esiintyy myös ainakin Charles Bakerin näyttelemä Skinny Pete.

Elokuvan on käsikirjoittanut ja ohjannut Vince Gilligan, joka oli myös alkuperäisen sarjan luoja. Aaron Paulin mukaan Gilligan soitti hänelle kaksi vuotta sitten ehdottaakseen elokuvan tekemistä.

– Kerroin Vincelle pian, että seuraisin häntä vaikka tuleen, Paul kertoi New York Timesille.

Alun perin AMC-kanavan tuottamaa Breaking Badiä pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista tv-sarjoista. Sarja kertoi Bryan Cranstonin näyttelemästä Walter Whitesta, syöpää sairastavasta lukion kemianopettajasta joka alkoi valmistaa metamfetamiinia varmistaakseen perheensä taloudellisen tulevaisuuden. Apua hän sai entiseltä oppilaaltaan, huumebisneksen tuntevalta Pinkmanilta.

Breaking Badin päätyttyä Gilligan on tuottanut Better Call Saul -sarjaa, joka sijoittuu aikaan ennen Breaking Badin tapahtumia ja jonka pääroolissa on Bob Odenkirk. Myös Better Call Saul on saanut kriitikoilta hyvän vastaanoton.

Uusi elokuva on sarjan tavoin kuvattu Albuquerquessa New Mexicossa. Elokuva tulee Netflixiin 11. lokakuuta.

Nimi "El Camino" viittaa Chevrolet El Camino -autoon, jolla Jesse Pinkman pakeni uusnatsien vankeudesta Breaking Badin viimeisessä jaksossa.