Pajtim Statovci ehdolla National Book Awards -palkinnon saajaksi

National Book Awards on valinnut suomalaiskirjailija Pajtim Statovcin romaanin Tiranan sydän, englanniksi Crossing, ehdolle käännöskirjallisuuden sarjaan, kertoo kustannusyhtiö Otava. Voittaja julistetaan 20. marraskuuta.

Käännöskirjasarjan tuomarit ovat valinneet tänä vuonna kymmenen ehdokasta palkinnon saajaksi. Ehdokkaina ovat myös muun muassa Olga Tokarczuck, Naja Marie Aidt ja Vigdis Hjorth.

David Hackstonin kääntämä Tiranan sydän on saanut kiittävät arviot englanninkielisessä maailmassa. The Guardian, The Monocle ja The New Yorker ovat kehuneet romaanin kerrontaa, ja Statovci on saanut kehuja erityisesti kielenkäytöstään.

National Book Award on englanninkielisen maailman merkittävimpiä kirjallisuuspalkintoja. Sen ovat voittaneet esimerkiksi Joyce Carol Oates, John Irving ja Philip Roth.