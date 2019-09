Mauri Kunnas on työhullu joutilaisuuden apostoli

– Tykkään olla jouten. Ihan ajatella omia asioita vaan. Enkä nyt tarkoita semmoista joutilaisuutta, että harrastaa samalla jotain, vaan semmoista, että on ihan laiskana. Vähän toki täytyy välillä tehdä töitäkin.

Kirjailija Mauri Kunnas virnistää ja jatkaa kahvitteluaan. Muistan, että jälkikasvu pyysi minua taannoin selittämään, mikä on paradoksi. Tässä se nyt olisi, edessäni. Suomen tunnetuimpiin ja rakastetuimpiin kuuluva kuvittaja ja kirjailija, jonka teos- ja palkintoluettelo kustantamon sivuilla on niin pitkä, että hiirellä alaspäin rullatessa sormi kipeytyy. Ammattilaiskottelija? Ei kai nyt sentään.

– Joo, mutta sen täytyy johtua siitä, että olen aika nopea, kun työhön ryhdyn. Käytän työajan hyvin hyödyksi, Kunnas perustelee.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Lorvinnan lumosta olemme Kunnaksen kanssa äityneet puhumaan sen vuoksi, että hänen uusin, ties vaikka kuinka mones, kirjansa Hurjan hauska unikirja käsittelee nukkumisen ihanuutta. Hirsien vetämisen oppaana toimii Kunnaksen kirjojen ylinukkuja Herra Hakkarainen.

– Nukkuminen valikoitui aiheeksi paristakin syystä. Kirjoissani on aina ollut hahmoja unilla ja torkuilla vähän joka puolella. Ja onhan se nykyään aika lailla ajankohtainenkin aihe, kun puhutaan levon tärkeydestä ja jotkut taas leuhkivat oikein urakalla, kuinka vähän nukkuvat, Kunnas perustelee.

Beatles, Stones ja Nyrok Dolls

Kunnas ei itse nykyisin juurikaan seuraa sarjakuvia, koska niistä on hänen mukaansa tullut liikaa "taidetta".

– Ne ovat niin erilaisia kuin ne sarjakuvat, joihin pääni on tottunut. Sarjakuvasta on tullut sellainen graafinen suoritus. Tintit ja Asterixit pyrkivät lähinnä hauskuttamaan, kirjailija perustelee.

Vammalalaislähtöinen kirjailija tunnetaan myös innokkaana musiikin ja varsinkin Beatlesin ystävänä. Kunnas myös musisoi itse muun muassa kirjailijoiden ja toimittajien Nyrok Dolls -yhtyeessä. Bändin nimi viittaa Kunnaksen nuorena miehenä tekemään Nyrok City -rokkisarjakuvaan, joka on edelleen kovassa kulttimaineessa.

– Kuuntelen Beatlesia vuodenaikojen mukaan. Rollareita on tullut kuunneltua, ja tuossa taannoin kuuntelin vanhaa Neil Youngia. Puhetta tulee kanssa kuunneltua: äänikirjoja ja puheohjelmia. Piirtäessä en kuuntele mitään, silloin pitää olla hiljaista.

Viisi kirjaa vielä?

Kunnaksen menestys omalla sarallaan hakee vertaistaan. Hänen kirjojaan on käännetty 35 kielelle ja julkaistu kaikkiaan 36 maassa. Miten moiseen asemaan oikein pääsee?

– Ei kai siinä mitään kikkaa ole. On tehtävä sellaista, että ihmiset kiinnostuvat. Se on vähän kuin sadan metrin juoksu. Joko olet tosi hyvä juoksemaan tai sitten vaan katselet, kun muut juoksevat, Kunnas sanoo silmät vilkkuen.

Vaikka oikoteitä onneen ei olekaan, joitain pieniä jippoja sentään voi yrittää.

– Ensin voi kopioida sitä, miten toiset tekevät ja ottaa oppia. Sitten voi lukea paljon, piirtää paljon ja opiskella alaa. Niin, ja sitten kannattaa tehdä jotain suomalaista, koska sitä eivät maailmalla muut tee, kirjailija neuvoo.

Kuinka kauan kirjailija itse sitten aikoo jatkaa, varsinkin kun se joutilaisuuskin kiinnostaa?

– Kyllä tarkoitus olisi vielä semmoiset 30 vuotta tehdä. Ei vaineskaan, en kai enää satavuotiaana mitään tee. Mutta kyllä minulla semmoiset viisi ideaa on, joita olen pyöritellyt kirjoiksi.

– Toisaalta pelkään koko ajan, että menetän intoni. Minulle on nyt useamman kerran käynyt niin, että olen vähän matkaa tehnyt jotain ja sitten luopunut aiheesta. Ajatellut, etten minä tästä haluakaan kirjaa tehdä.

Juuri tuosta syystä Kunnas ei halua puhua siitä, mitä seuraavaksi on tulossa. Koska voihan käydä niin, ettei se teos koskaan valmistukaan.

– Parempi on, että koettaa aina vain tehdä sellaista, mistä itse tykkää. Vaikka yleisöä pitääkin aina ajatella. Monesti minun on itsellenikin pitänyt muistuttaa, että tämä on nyt lastenkirja, älä tee liian asiallista.