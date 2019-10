Popmusiikin konkari Elton John saapuu konsertoiman Suomeen ensi vuoden syksyllä maailmankiertueellaan. 72-vuotias brittimuusikko esiintyy Helsingin areenassa 22. ja 23. syyskuuta 2020.

Konserttien liput tulevat myyntiin maanantaina 11. marraskuuta.

Suomen-konsertit ovat osa lisäystä Elton Johnin käynnissä olevalle The Farewell Yellow Brick Road -maailmankiertueelle. Turnee alkoi Yhdysvalloista viime vuoden syyskuussa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Elton Johnin pitkän uran hitteihin lukeutuvat kappaleet Candle In The Wind, Your Song, Rocket Man sekä Goodbye Yellow Brick Road.