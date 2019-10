Avaruusolentoja ja empatiaa laadukkaassa brittianimaatiossa – Late Lammas on Aardmanin hittihahmo

Brittiläinen Aardman tuottaa savianimaatioita. Se ei ehkä kuulosta suurelta bisnekseltä digitaaliajassa, mutta yhtiön elokuviin on myyty lippuja yli miljardilla eurolla.

Wallace ja Gromit tekivät Aardmanista tunnetun. Nykyään Aardmanin suosituin hahmo on silti Late Lammas. Hahmo on seikkaillut televisiossa viidellä tuotantokaudella ja elokuvassa neljä vuotta sitten.

Nyt ensi-iltaan tulee jatko-osa Late Lammas -elokuva: Farmageddon. Siinä maatila saa vierailijoita ulkoavaruudesta.

– Onhan tämä eräänlainen rakkauskirje Steven Spielbergille, myöntää Richard Phelan, toinen elokuvan ohjaajista.

E.T. oli tarinan keskeinen innoittaja. Mukana on viittauksia myös esimerkiksi Salaisiin kansioihin ja Doctor Who -seikkailuihin.

– Mikään silmäniskuista ei ole itsetarkoituksellinen. Paluu tulevaisuuteen- ja Arrival-viittaukset on vain kätketty vähän syvemmälle, Phelan vihjaa.

Mukana on hallituksen salaisia agentteja, ajatusten lukemista ja avaruusmatkailua, mutta tapahtumat sijoittuvat Laten maatilalle Mossinghamiin. Ytimessä ovat tunnistettava, käsin tehdyn tuntuinen Aardman-maailma sekä lasten ja aikuisten oivallukseen luottava huumori.

– Late on ennenkin kohdannut avaruusolentoja, joten sikäli tämä ei ole valtava siirtymä, kertoo ohjaajakaksikon toinen jäsen William Becher.

– Mutta kyllä tämä aika paljon kunnianhimoa ja hulluutta edellytti.

Simpsonien hengessä

Ensimmäinen Late Lammas -elokuva sai Suomessakin noin 85 000 katsojaa. Se on paljon etenkin, kun kyseessä on käytännössä kokonaan dialogiton teos. Hahmot mutisevat ja murahtelevat, mutta eivät keskustele ymmärrettävällä kielellä.

Tällaisen tarinan kuljettaminen vaatii huolellista suunnittelua. Becherin mukaan tyypillistä Aardman-elokuvaa kirjoitetaan kolmen vuoden ajan ennen kuvauksia.

– Kuvauksissa sitten huomataan, jos jokin asia ei toimikaan, ja sitten ongelmaa ratkotaan.

Vaikka uuden elokuvan traileri voi antaa kuvan rellestysanimaatiosta, Laten seikkailut jatkuvat samassa sävyssä kuin ennenkin. Simpson-tyyliset populaarikulttuurivitsit ovat tasapainossa empatian ja söpöyden kanssa.

Tunteikkuuden, huumorin ja toiminnan yhdistäminen vaati ohjaajien mukaan erityistä hienosäätöä. Lammassankari ottaa ikään kuin isoveljen roolin auttaessaan eksynyttä, kirjavaa avaruusolentoa.

Edelleen Bristolissa

Aardman on leimallisen englantilainen yhtiö. Sen pääkonttori ja studiot sijaitsevat edelleen Bristolissa.

Aardmanin keulakuva on ollut Nick Park, joka on myös ohjannut kaikki Wallace ja Gromit -seikkailut. Park on animaation legenda.

– Aloitin animaatioiden tekemisen kotona kymmenvuotiaana. Ihailin etenkin Nick Parkia. Lähetin Aardmaniin kirjeitä, joissa kysyin neuvoja, Becher kertoo.

– Aikuisena ensimmäinen työpaikkani animaation parissa oli Aardmanilla. Teimme silloin Wallace & Gromit: Kanin kirousta. Olen oppinut Nickiltä enemmän kuin keneltäkään muulta.

Phelan ja Becher hehkuttavat vapautta, joka heillä on Aardmanille työskennellessä. Elokuvanteko on yhteistyötä, jossa pomot pyrkivät antamaan ohjaajille neuvoja, ei käskyjä. Kaupallistaminen ei kuulu ohjaajille edes jatko-osia tehdessä.

– Pixarin elokuvien tarinat ovat järjettömän hyviä. Uskoakseni Pixar ja Aardman ovat tunnettuja ja menestyneitä, koska tarina tulee ensin, Phelan kehuu.

– Emme myy periaatteitamme. Late Lammas seikkailee ainoastaan niin kauan kuin ideoita riittää, mutta toistaiseksi niitä on valtavasti.

Työntekijät omistavat

Alun perin animaatioyhtiö Aardmanin perustivat jo 1970-luvulla David Lord ja Peter Sprockton. Läpimurtonsa yhtiö teki 1980-luvulla, kun Nick Park ohjasi sille mainoksia sekä loi Wallacen ja Gromitin.

Aardman on tehnyt yhteistyötä Hollywoodin kanssa. Steven Spielbergin ja kumppanien perustaman DreamWorksin kanssa yhdessä tuotettu Kanan lento (2000) oli jättihitti.

Yhteistyö jatkui Sonyn kanssa. Silloin Aardman teki myös suuria tietokoneanimaatiohankkeita. Virran viemää (2006) ja Artturi Joulu (2010) maksoivat yli kolme kertaa sen, mitä esimerkiksi Late Lammas -elokuva.

Viime vuoden lopulla Aardmanin perustajat siirsivät 75 prosentin omistusosuuden yhtiöstä sen 140 työntekijälle.

– Pete ja Dave rakensivat valtavan yhtiön, ja suojellakseen sen traditiota he antoivat sen meille, ohjaaja Richard Phelan kertoo.

– Prosessi jatkuu. He kirjoittivat eräänlaisen käsikirjan eetoksestaan ja siitä, miten he ovat yhtiötä johtaneet. Meidän pitää nyt viedä se tulevaisuuteen.

Ennen kaikkea kyse on luovuudesta.

– Pete, Dave ja Nick menestyivät, koska he eivät koskaan ajatelleet ensisijaisesti rahaa, pohtii ohjaaja William Becher.