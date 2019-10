Kunnaksen kirjoja on käännetty 36 kielelle, ja niitä on julkaistu 36 maassa. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Mauri Kunnaksen kirjoja on myyty yli 10 miljoonaa kappaletta Suomessa ja muualla, kertoo hänen teoksiaan kustantava Otava. Kunnaksen kirjoja on käännetty 36 kielelle, ja niitä on julkaistu 36 maassa.