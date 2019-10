Arvostetun Booker-kirjallisuuspalkinnon saajan nimi selviää tänään. Palkinto myönnetään englanninkieliselle, Britanniassa julkaistulle romaanille.

Kuuden ehdokkaan joukossa on Margaret Atwood teoksesta The Testaments (Testamentit), joka on jatko-osa romaanille The Handmaid's Tale (Orjattaresi). Muita ehdokkaita ovat esimerkiksi Salman Rushdie teoksella Quichotte ja Bernardine Evaristo romaanillaan Girl, Woman, Other.

Viime vuonna palkinnon sai pohjoisirlantilainen Anna Burns romaanistaan Milkman.

