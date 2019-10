Karhun ja korpin yhteispotretti toi Ville Heikkiselle Vuoden luontokuva -kilpailun voiton

Karhun ja korpin yhteispotretti toi valokuvaaja Ville Heikkiselle Vuoden luontokuva -kilpailun voiton. Tuomaristo kiitteli erityisesti Karhu ja korppi -otoksen tunnelmaa, teknistä taidokkuutta ja sommitelmaa.

27-vuotias Heikkinen on Vuoden luontokuva -kilpailun historian neljäs kuvaaja, joka on onnistunut uusimaan voittonsa. Heikkinen sai vastaavan kunnianosoituksen myös vuonna 2017 kärppäkuvallaan Talven odotus.

Kilpailuun osallistui tänä vuonna yli 14 000 kuvaa kaikkiaan 844:ltä eri kuvaajalta. Lopulta finalistikuvien joukkoon selvisi palkintosijoista kisaamaan 244 kuvaa yhteensä 164 kuvaajalta. Kuvat kilpailivat aihealueittain kahdeksassa eri sarjassa sekä nuorten sarjassa.

Heikkisen voitto julkistettiin Vuoden luontokuva 2019 -festivaalin yhteydessä Helsingissä. Festivaali järjestettiin lauantaina Finlandia-talossa.

Kilpailulla jo liki 40-vuotinen historia

Kilpailun nettisivujen mukaan Vuoden luontokuva valittiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1980 Suomen Luonnonvalokuvaajien Talvipäivillä. Tuolloin järjestön pitämän tapahtuman yleisö päätti yksimielisesti, että Jukka Meriläisen kuusipeuroista ottama kuva oli vuoden luontokuva. Ensimmäinen kilpailu järjestettiin tätä seuraavana vuonna.

Nykyisin kilpailu on Pohjoismaiden suurin luontokuvatapahtuma ja maailman merkittävin kansallinen luontokuvakilpailu. Kansallisuus on vahvasti läsnä myös kuvissa, sillä kaikki kilpailukuvat on kuvattu Suomen rajojen sisäpuolella.