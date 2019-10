Brittikirjailija David Nichollsilta meni vuosia toipua Sinä päivänä -romaanin menestyksestä

Kymmenen vuotta sitten ilmestyneen Siinä päivänä -romaanin jättimäinen suosio lamaannutti brittikirjailija David Nichollsin luovuuden vuosiksi. Hän kiersi pitkään ympäri maailmaa puhumassa menestyskirjastaan, mutta lopulta sille oli tehtävä stoppi. Nyt hän uskoo päässeensä kirouksesta, ainakin toistaiseksi.

– Toipuminen ja pään viilentäminen vaati aikaa. Uuden aloittaminen oli tuskaa ja vei kaksi tai kolme vuotta. Olen tietenkin ylpeä siitä ja tiedän, että se on aina menestynein kirjani. Omasta mielestäni kaksi seuraavaa romaaniani ovat kuitenkin paljon parempia, paremmin kirjoitettuja ja minulle henkilökohtaisempia, Helsingin kirjamessuilla lauantaina vieraillut Nicholls sanoo.

Nicholls julkaisee romaaneja harvakseltaan. Edellisestä Yhtä matkaa -romaanista ehti vierähtää kuusi vuotta ennen nyt suomeksi ilmestynyttä uutuutta Suloinen suru.

– Haluaisin kirjoittaa nopeammin ja julkaista esimerkiksi neljän vuoden välein, mutta teen välillä käsikirjoituksia.

Nicholls on kirjoittanut muun muassa Suomessakin nähdyn Patrick Melrose -sarjan käsikirjoituksen Edward St. Aubynin romaanin pohjalta. Siihen meni viitisen vuotta.

– Oli hauskaa vaihtelua, kun sain kirjoittaa paheellista materiaalia rakkauskohtausten sijaan. St. Aubynin kirjat ovat yhä aikaa sekä koskettavia ja surullisia että nokkelia ja hauskoja. Pidän siitä, että joudun haastamaan itseäni, tekemään jotain ihan uudenlaista.

Benedict Cumberbatch täydellinen Hamlet-rooliin

Nicholls sanoo, ettei itse pystyisi kirjoittamaan romaania traumaattisesta lapsuudesta ja palasiksi hajoavasta aristokraattisesta perheestä, joten onneksi hänellä oli upea lähdemateriaali, jota saattoi muokata ja muovata.

– Alusta asti oli selvää, että Benedict (Cumberbatch) esittää pääroolin. Tarvitsimme näyttelijän, joka on luonnostaan kuin Hamlet, terävä ja maaninen, toisinaan julma ja toisinaan sydäntäsärkevä.

Toinen televisiosarja, joka Nichollsin yhteydessä aina mainitaan, on Rimakauhua ja rakkautta, mutta hän vähättelee merkitystään siinä. Hän kirjoitti vain neljä jaksoa sarjan kolmatta kautta, mutta se opetti hänelle paljon käsikirjoittamisesta.

– Se oli jännittävää. Olin silloin uusi kirjoittaja, mutta sarja oli jo menestys ja näyttelijät kuuluisia. Olin aina onnellinen kirjoittaessani repliikkejä Faye Ripleyn roolihahmolle Jennylle. Hän on niin nokkela ja kyyninen. Suurin osa sarjasta on kuitenkin ohjaaja Mike Bullenin työtä, minä olin vain turisti.

Nuorena kaikessa on kyse elämästä ja kuolemasta

Nichollsin uuden romaanin päähenkilö on 16-vuotias. Idea syntyi edellisen romaanin Yhtä matkaa jälkimainingeissa. Nicholls ei halunnut kirjoittaa jälleen uutta kirjaa avioliitosta, perhe-elämästä ja keski-ikäistymisestä.

– Tarvitsin erilaisen näkökulman ja enemmän adrenaliinia.

Edellisessä romaanissa päähenkilö on keski-ikäinen ja insinöörinsieluinen perheenisä Douglas, jota aikuistuva poika pakenee.

– Kirjan lopussa Douglas sanoo tarinan muuttuvan sen mukaan, kuka sen kertoo. Ajattelin, että vaihteeksi olisi kiinnostavaa kirjoittaa teinipojasta, joka etsii ulospääsyä tilanteestaan ja löytääkin sen ihan odottamattomasta paikasta.

Päähenkilö Charlie Lewisin kesä alkaa huonosti. Kokeet ovat menneet penkin alle ja hän joutuu paimentamaan isäänsä, jonka kanssa asuu kahdestaan. Tunnelman muuttaa ihana Fran Fisher, jonka takia Charlien täytyy jopa liittyä amatöörinäyttelijöiden seurueeseen.

– Olin ihan erilainen nuori kuin Charlie. Työskentelin 16-vuotiaana tehtaassa, joka valmisti kahvinkeittimiä. Minulla ei ollut mitään Frania, ei näytelmää harjoiteltavana ja vanhempani olivat yhdessä.

Nicholls kävi kuitenkin samanlaista koulua ja kaveritkin olivat samanlaisia aggressiivisia nimittelijöitä.

– Itse olin taiteellinen lukutoukka. Ahmin Shakespearea, elokuvia ja runoja. Yhteistä Charlien kanssa olivat estoisuus ja kömpelyys, kuten kai kaikille nuorille. Kasvaminen kohti aikuisuutta on tavattoman monimutkainen ja tunteita kuohuttava prosessi. Silloin kaikessa on kyse elämästä ja kuolemasta.

Vaikea isä-suhde taustalla

Omaa isä-suhdettaan Nicholls luonnehtii vaikeaksi, mutta eri tavalla kuin kirjan isä-poika -suhde.

– Isäni oli mekaanikko, joka ei ymmärtänyt kiinnostustani kirjoihin, elokuviin ja runouteen. Se oli hänelle kova pala. Charlie ja hänen isänsä ovat paljon läheisempiä kuin me olimme.

Romaanin englanninkielinen nimi Sweet Sorrow tulee William Shakespearen näytelmän Romeo ja Julia sitaatista "Parting is such sweet sorrow, that I shall say good night till it be morrow".

– Se kuvaa sitä, miten suru saattaa olla myös suloista. Se sopi kirjan tunnelmaan, jonka halusin olevan onnellisesti melankolinen.

Teatteria ja englantia Bristolin yliopistossa opiskellut Nicholls on syntynyt vuonna 1966 Hampshiressä. Nykyään hän asuu Pohjois-Lontoossa avovaimonsa ja kahden lapsensa kanssa.

"Brexit on tragedia ja häpeä"

Kun puhe tulee brexitistä, Nicholls hiiltyy siinä määrin kuin hillitty britti hiiltyä voi.

– Se on katastrofi, tragedia ja häpeä. Olisin hyvin yllättynyt, jos brexit ei johda Britannian hajoamiseen ja Skotlannin itsenäistymiseen, hän puuskahtaa.

Kirjailijaa ärsyttää etenkin lastensa puolesta, kun esimerkiksi liikkumisen vapaus on mennyttä. Häntä myös surettaa se, että kansa on kahtia jakautunut ja täynnä vihaa.

– Poliitikot ovat joutuneet väkivaltaisten hyökkäysten kohteeksi ja parlamentti on ollut suljettuna. Se on liikaa. Olen yhä ihmeissäni, että näin kävi, vaikka ymmärrän sen vihan, joka johti tähän. Menee ainakin sukupolvi ennen kuin toivumme tästä.