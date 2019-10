Tanskalainen Dronningen voitti Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon

Tanskalaiselokuva Dronningen (Queen of Hearts) on voittanut Pohjoismaiden neuvoston tämän vuoden elokuvapalkinnon. Filmin on käsikirjoittanut ja ohjannut May el-Toukhy.

Elokuva kertoo työlleen omistautuneesta asianajajasta, joka on erikoistunut lapsiin ja nuoriin aikuisiin. Siinä tarkastellaan perhesalaisuuden syntyä vaihe vaiheelta.