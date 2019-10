Game of Thronesista tulossa esiosasarja

Suositusta Game of Thrones -sarjasta on tulossa esiosasarja. Esiosasarjassa hypätään 300 vuotta taaksepäin Game of Thronesin tapahtumista, ja se perustuu George R.R. Martinin Fire and Blood -kirjan tapahtumiin.

Sarjan nimeksi tulee House of the Dragon, kertoo HBO:n edustaja.