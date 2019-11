Tv:stä tutut miehet nostivat kovia tuloja viime vuonna – Leppilammella noin 270 000 euron ansio- ja pääomatulot

Televisiosta tutut miehet jyräsivät viime vuoden tuloissa naisjuontajat. Juontaja ja näyttelijä Mikko Leppilampi tahkosi viime vuonna noin 270 000 euroa verotettavaa ansio- ja pääomatuloa. Pääomatuloja hänelle kertyi noin 71 000 euroa. Leppilampi on nähty juontotöissä muun muassa Tanssii tähtien kanssa- ja Tähdet, tähdet -ohjelmissa.

Tv-kasvo, toimittaja ja kolumnisti Tuomas Enbuske sai viime vuonna verotettavaa ansio- ja pääomatuloa noin 231 000 euron edestä. Pääomatuloa hänelle kertyi noin 7 000 euroa. Enbuske on nähty televisiossa muun muassa Enbuske, Veitola ja Salminen -keskusteluohjelmassa. Hän toimii myös Iltalehden kolumnistina.

Yli 200 000 euron tuloihin ylsi myös juontaja Heikki Paasonen, joka sai viime vuonna ansio- ja pääomatuloja noin 202 000 euroa. Niistä pääomatuloa oli reilut 6 000 euroa. Paasonen juontaa esimerkiksi The Wall Suomi -visailuohjelmaa. Lisäksi hän on juontanut muun muassa The Voice of Finlandia.

Näyttelijä, juontaja ja laulaja Roope Salminen sai viime vuonna verotettavaa ansio- ja pääomatuloa 190 000 euroa. Hänellä ei ollut pääomatuloja Suomessa. Salminen juontaa muun muassa Huuma- ja Putous-ohjelmia. Hänet nähtiin myös Enbusken ja Maria Veitolan kanssa samassa keskusteluohjelmassa.

Pimiä ylsi lähes 100

Radio- ja tv-juontaja sekä yrittäjä Jaajo Linnonmaa sai viime vuonna ansio- ja pääomatuloja noin 148 000 euroa. Niistä noin 31 000 oli pääomatuloja. Linnonmaa on perustanut muun muassa yritykset Virtual traveller ja Teee club. Hän muun muassa juontaa televisiossa Haluatko miljonääriksi -visailua.

Linnonmaan kanssa Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelmaa juontava Anni Hautala jäi tienesteissä kollegastaan, sillä hän sai verotettavaa tuloa noin 55 000 euroa. Pääomatuloja hänellä oli reilu 2 000 euroa. Hautala on juontanut televisiossa muun muassa Mitä lapsesi tekisi- ja Kaikki vastaan 1 -ohjelmia sekä laulukilpailu Idolsia. Lisäksi hän on julkaissut ruokakirjoja.

Juontaja-toimittaja Vappu Pimiän viime vuoden verotettavat ansio- ja pääomatulot olivat noin 97 000 euroa. Pääomatuloja hänellä oli noin 17 000 euroa. Pimiä juontaa muun muassa Tanssii tähtien kanssa- ja Maajussille morsian -ohjelmia. Myös hän on julkaissut ruokakirjoja.

Toimittaja ja juontaja Maria Veitola sai ansio- ja pääomatuloja yhteensä noin 73 000 euroa, josta noin 16 000 euroa oli pääomatuloa. Veitola on nähty televisiossa esimerkiksi Yökylässä Maria Veitola- ja Tähdet, tähdet -ohjelmissa. Häneltä on myös julkaistu muun muassa Veitola-nimeä kantava kirja.

Lähes kaikilla tunnetuilla elokuva- ja tv-kasvoilla on myös oma yrityksensä, joten verotiedot eivät kerro koko totuutta heidän tuloistaan.