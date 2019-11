"Star Wars on toivon antaja" – Tähtien sodan suomalaisnäyttelijä uskoo trilogian päätöselokuvan ilahduttavan katsojia

Skywalkerien saagan päättävä Tähtien sota -elokuva muistuttaa toivosta ristiriitojen repimässä maailmassa. Näin arvioi joulukuussa ensi-iltansa saavaa The Rise of Skywalker -elokuvaa sen suomalaisnäyttelijä Joonas Suotamo, joka veti Chewbaccan karvapuvun päälleen jo neljättä elokuvaa varten.

– Star Wars on sellainen selkeä toivon antaja. Luulen, että ihmiset tulevat löytämään paljon sellaista, mikä tuo hymyn huulille, Suotamo sanoo STT:n haastattelussa.

Suotamon mukaan saagan päätös oli tunteellinen myös elokuvan tekijöille, ja viimeisinä kuvauspäivinä näkyi paljon kostuneita silmäkulmia. Erityisesti näyttelijä sanoo ihailevansa sitä, miten huolella elokuvan ohjaaja J.J. Abrams suhtautui projektiin. Abrams palasi nyt leffasarjan ruoriin, kun sarjan edellisen osan ohjasi Rian Johnson.

Uuden elokuvan juonesta Suotamo ei voi kertoa, mutta hänen mieleensä ovat jääneet erityisesti Jordaniassa kuvatut kohtaukset, joissa koko porukka sai seikkailla.

– Wadi Rumin aavikko oli jotenkin poikkeuksellisen kaunis kuvauspaikka, Suotamo muistelee.

Hänen mukaansa kuvauksissa näyttelijäkaartilla oli hyvä yhteishenki, vaikka päivät olivat kiireisiä.

– Näistä ihmisistä on tullut mulle tosi hyviä työkavereita. Kaikki suhtautuvat toisiin kunnioittavasti, ei siellä ole sellaista diivailua ollenkaan.

Suotamon kohdalla seurustelua ihmisten kanssa tosin vaikeutti se, että mies oli puolet ajasta maskissa, jolloin hänen puhettaan oli vaikea ymmärtää.

Omatuntona muille

Chewbaccaa Suotamo kuvaa hahmoksi, joka toimii omatuntona Tähtien sota -elokuvien muille hahmoille. Chewbacca on haluttu tehdä aidon tuntuiseksi esimerkiksi sillä, ettei se pidä kaikista asioista.

– Hän on tosi oikeudentajuinen, mutta myös aito persoona, Suotamo summaa.

Chewbacca on wookie, eli yli kaksimetrinen karvaturri, joka ei puhu Tähtien sota -imperiumin yleiskieltä. Haasteena hahmossa Suotamo pitääkin sitä, kuinka ilmaista halutut asiat eleillä tai ilmeillä annetussa ajassa.

– Pitää löytää sisäinen Charlie Chaplin ja keino ilmaista mahdollisimman yksinkertaisesti, koska kohtausten tulee rullata.

Ensimmäisessä elokuvassaan, The Force Awakensissa, Suotamo toimi alkuperäisen Chewbacca-näyttelijän Peter Mayhew'n sijaisena. Jo sarjan toisessa osassa The Last Jedissä hän näytteli roolin kokonaan.

Suotamo muistaa lämmöllä Mayhew'tä, joka kuoli viime huhtikuussa. Suotamo oppi Mayhew'ltä muun muassa sen, kuinka Chewbacca liikkuu.

– Chewbaccan ryhti ja se kulmien käyttö. Chewbacca ei koskaan käännä päätä normaalisti, vaan hän kääntää vähän niin kuin Batman, kääntää koko kroppaansa.

Näyttelijä kertoo, että Chewbaccan puku on kuuma pitää yllä. Asu on myös huolella valmistettu, sillä jokainen karva on kiinnitetty umpisolmulla pukuun yksitellen, jotta kokonaisvaikutelma olisi oikea.

– Jos sen tekisi koneellisesti, karvan käyttäytyminen ei olisi oikeanlaista.

Kaduilla saa vielä kävellä rauhassa

Vaikka periaatteessa rooli Tähtien sodassa on tehnyt Suotamosta superjulkkiksen, hän saa kulkea melko rauhassa julkisilla paikoilla. Syynä siihen lienee kaiken peittävä Chewbacca-maski ja -asu.

– Ehkä suomalaisillekin on etäinen asia, että joku suomalainen esittää Chewbaccaa. Koska minua ei näy siinä (elokuvassa), he eivät tunne minua. Ystävät sanovat kyllä, että tunnistan sun liikehdinnän, kun olet Chewbacca-puvussa. Muille se on semmoinen, että aa... Tuommoinen se hahmo on. Aika vapaasti saa kävellä tuolla kaduilla,

Star Warsilla on kuitenkin laaja ja uskollinen fanikunta, jonka edustajia Suotamo kertoo tavanneensa muun muassa coneissa eli harrastajien tapahtumissa.

– Ne on tosi hauskoja tapahtumia. Fanit tulevat juttelemaan, ja he ovat äärimmäisen kunnioittavia, hän sanoo.

– Star Wars on siellä osana suurta nörttien yhteisöä. On tosi siistiä olla mukana tämmöisessä.

Haluaisi jatkaa alalla

Tähtien sota -sarjaan on ollut suunnitteilla muitakin samaan universumiin sijoittuvia elokuvia. Mediatietojen mukaan Disneyn toimitusjohtaja Robert Iger kuitenkin kertoi alkukuussa sijoittajapuhelussa, että The Rise of Skywalkerin jälkeen elokuvasarja jää tauolle.

– Joulukuussa ilmestyvä Tähtien sota 9 päättää Skywalkereiden tarinan. Sen jälkeen menemme muutamaksi vuodeksi tauolle ennen seuraavaa Tähtien sota -sota elokuvaa, Iger sanoi muun muassa Cinemablend-sivuston mukaan.

Sen sijaan universumi jatkaa elämäänsä sarjojen muodossa, joista ensimmäinen, The Mandalorian, alkoi pyöriä Disneyn suoratoistopalvelussa pari viikkoa sitten. Palvelu ei tällä haavaa ole saatavilla Suomessa.

Suotamo itse haluaisi jatkaa yleisesti joko elokuvien tekemistä tai niissä näyttelemistä.

– Scifiä, fantasiaa, kauhuleffoja. Näen itseni tämmöisissä elokuvissa, jotka kertovat ei-niin-arkisista asioista. Pitää olla jotain fantastista, sellaista yliluonnollista ja yliarkista.

Unelmarooliaan Suotamo ei halua nimetä, mutta kertoo pitävänsä pukunäyttelemisestä.

– Voisin esittää muitakin otuksia, näyttelijä aprikoi.

Haettiin sinisilmäistä koripalloilijaa

Koripallotaustalla on ollut merkittävä osa siitä, kuinka Suotamo päätyi rakastetuksi hahmoksi yhteen aikakautemme suurimmista elokuvasarjoista. Basket.fi-sivuston mukaan kansainvälisen koripalloyhteisön kautta tuli joulukuussa 2013 Susijengille kysely siitä, löytyisikö yhtään noin 210-senttistä, vaaleaa, sinisilmäistä ja näyttelemisestä kiinnostunutta koripalloilija.

Päävalmentaja Henrik Dettmann ja viestintäpäällikkö Mika Mäkelä kävivät läpi silloisten ja entisten pelaajien nimilistaa, jolloin esiin nousi 211-senttinen Suotamo. Tämä täytti ulkonäkövaatimukset ja oli myös opiskellut filmialaa Yhdysvalloissa.

Rooli heltisi esittelyvideon ja kaksien Lontoossa tehtyjen koekuvausten jälkeen. Suotamo kertoi sivuston haastattelussa, että vasta toisen koekuvauksen jälkeen selvisi, mihin elokuvaan ja rooliin hän oli hakemassa.

STT:lle Suotamo kuitenkin korostaa, että scifi on aina ollut hänelle mieleen.

– Urheilussa, kun siellä oli tärkeää olla macho ja semmoinen gladiaattori, jotenkin aina koin, että kuitenkin mieluummin samaistuin tämmöiseen nörttikulttuuriin ja halusin edistää sitä. Nyt maailmaa johtavat nörtit.

Suomessa leffa nähdään ensimmäisten joukossa

The Rise of the Skywalker saa ensi-iltansa Suomessa keskiviikkona 18. joulukuuta. Suomi on jälleen ensimmäisiä maita, missä elokuvaa esitetään suurelle yleisölle. Yhdysvalloissa leffa saapuu valkokankaille pari päivää myöhemmin.

Elokuvan pääosissa nähdään Adam Driver ja Daisy Ridley, jotka molemmat uusivat aiemmat roolinsa Kyle Reninä ja Reynä.

Ensimmäisen Tähtien elokuva -trilogian näyttelijöistä valkokankaalla nähdään Luke Skywalkeria esittävä Mark Hamill ja Carrie Fisher prisessa Leian eli kenraali Leia Organan roolissa. Leian kohtaukset on kuvattu jo aiempien elokuvien yhteydessä, sillä Fisher kuoli sairaskohtauksen jälkeen joulukuussa 2016.