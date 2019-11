Finlandia-palkintojen saajat kerrotaan tänään – ehdolla on yhteensä 18 kirjaa kolmessa kategoriassa

Mitä kirjoja paljastuu vajaan kuukauden päästä tuhansien suomalaisten joulupaketeista? Siitä saadaan osviittaa tänään, kun kirjallisuuden Finlandia-palkinnot jaetaan iltapäivällä Helsingissä. Palkinnon saaminen ja jo ehdolla olo ovat perinteisesti vaikuttaneet varsin merkittävästi kirjan myyntiin.

Palkintoja jaetaan yhteensä kolme: kaunokirjallisuudelle, lasten- ja nuortenkirjallisuudelle sekä tietokirjallisuudelle. Jokaisessa kategoriassa on ehdolla kuusi teosta. Kaunokirjallisuuden palkinnonsaajan valitsee Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila. Lasten- ja nuorenkirjallisuuden palkittavan päättää muusikko, näyttelijä Olavi Uusivirta ja tietokirjoista suosikkinsa valitsee emeritusprofessori, tietokirjailija Sixten Korkman.

Jokainen palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa.

Kaunokirjallisuuden ehdokkaiden joukkoon mahtuvat esimerkiksi romaani Sylvi Kekkosesta, tarinoita syrjäytetystä lähiöstä, kuvaus kahden miehen rakkaudesta mahdottomissa olosuhteissa sekä kirja rikoksen pitkistä jäljistä.

Ehdolla ovat esimerkiksi jo kertaalleen Finlandialla palkitun Mikko Rimmisen uusin romaani Jos se näyttää siltä (Teos), JP Koskisen Tulisiipi (Like) ja Johanna Venhon Ensimmäinen nainen (WSOY). Ehdokkaina ovat myös Pajtim Statovcin Bolla (Otava), Hanna-Riikka Kuisman Kerrostalo (Like) sekä Monika Fagerholmin Vem dödade bambi? (Förlaget/Teos). Kirjan on suomentanut Laura Jänisniemi nimellä Kuka tappoi bambin?

Statovcia ja Fagerholmia on pidetty hienoisina ennakkosuosikkeina.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkintoa tavoittelevien kirjojen tekijälista on tänäkin vuonna vahvasti naisvoittoinen. Ehdolla on klassikkokirjoja nuorille avaava tietokirja, romaaneja sekä kuvitettuja lastenkirjoja.

Nuorille suunnatuista romaaneista ehdolla ovat WSOY:n julkaisemat Marisha Rasi-Koskisen Auringon pimeä puoli ja Anniina Mikaman Huijarin oppipoika.

Lena Frölander-Ulfin Nelson Tigertass (Förlaget) on kuvitettu lastenromaani. Suomeksi sen on julkaissut Teos Jaana Nikulan suomennoksena ​Nelson Tiikeritassu. Maria Laakson kirjoittama ja Johanna Rojolan kuvittama Taltuta klassikko! (Tammi) on kirjallisuuteen keskittyvä tietokirja.

Ehdolla ovat myös Kaija Pannulan kirjoittama ja Netta Lehtolan kuvittama lasten kuvakirja Kettujuttuja – kolme hännäkästä tarinaa (WSOY) sekä Tomi Kontion (teksti) ja Elina Warstan (kuvitus) yhteistyönä syntynyt Koira nimeltä Kissa tapaa kissan (Teos).

Tieto-Finlandiasta kisaavien teosten aihekirjo on jälleen laaja. Kirjoissa käsitellään niin pakolaiskriisiä kuin huippurikkaiden elämää. Ehdolla olevista kirjoista monet avaavat uutisissa taajaan esiintyviä aiheita pintaa syvemmältä.

Ehdolla ovat esimerkiksi Anssi Jokirannan, Pekka Juntin, Anna Ruohosen ja Jenni Räinän teos Metsä meidän jälkeemme (Like), Taina Tervosen ja Anna Aution Hukkuneet (S&S) ja Anu Kantolan ja Hanna Kuuselan Huipputuloiset – Suomen rikkain promille (Vastapaino).

Toinen puolikas ehdokkaista puolestaan luo katsauksia historiaan. Ehdolla ovat myös Ville Ropposen ja Ville-Juhani Sutisen Luiden tie – Gulagin jäljillä (Like), Andrei Sergejeffin Egyptin historia – Kleopatran ajasta arabikevääseen (Gaudeamus) sekä Aapo Roseliuksen ja Oula Silvennoisen Villi itä – Suomen heimosodat ja Itä-Euroopan murros 1918–1921 (Tammi).