Cheek, JVG ja Eminem hallitsevat Spotifyn vuosikymmenen kuunnelluimpien artistien listaa Suomessa

Musiikkipalvelu Spotifyn listaama vuosikymmenen kuunnelluin artisti Suomessa on uransa viime vuonna päättänyt Cheek eli Jare Tiihonen.

Toiseksi kuunnelluin on vuonna 2009 perustettu rap-duo JVG eli Jare Joakim Brand ja Ville-Petteri Galle. Kolmannen sijan listalla saavutti yhdysvaltalainen rap-muusikko Eminem.

Vuosikymmenen kuunnelluin kappale niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin on Ed Sheeranin hitti Shape of You. Toiseksi kuunnelluin kappale Suomessa on norjalaisen Alan Walkerin Faded ja kolmanneksi kuunnelluin yhdysvaltalaisräppäri Post Malonen ja englantilaisen räppärin 21 Savagen Rockstar.

Artistien kärkikymmenikköön mahtuivat Suomessa myös yhtye Haloo Helsinki! solisti-basistinaan Elli Haloo, räppäri Mikael Gabriel, ranskalainen David Guetta, Sanni, Ed Sheeran sekä popmuusikot Antti Tuisku ja Robin Packalen.

Kuunnelluimpien kappaleiden listalta löytyvät myös viime vuonna kuolleen ruotsalaismuusikon Aviciin eli Tim Berglingin Wake Me Up, JVG:n Tarkenee- ja Hehkuu-kappaleet sekä Reino Nordinin Antaudun.