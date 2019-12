Musiikkialan vuoden 2019 Emma-ehdokkaat on julkaistu. Eniten ehdokkuuksia on JVG:llä, joka kilpailee kuudessa eri kategoriassa. Viidessä eri kategoriassa ehdokkuudet on Chisulla, Gettomasalla, Ellinooralla ja Lauri Tähkällä.

Palkintokategorioita on parikymmentä. Ehdokkaaksi päästäkseen on pitänyt julkaista vähintään kolme kappaletta tai albumi kuluneen vuoden aikana. Vuoden biisi sekä vuoden video -kategorioihin riittää poikkeuksellisesti yhden kappaleen julkaisu. Voittajat kerrotaan 8. helmikuuta järjestettävässä Emma-gaalassa.