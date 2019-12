Star Wars: The Rise of Skywalker keräsi ensi-iltaviikonloppunaan odotetusti muhkeat tuotot elokuvateatterien lippukassoilla. Star Wars -saagan huipentuma kahmi Pohjois-Amerikassa 177,4 miljoonan dollarin lipputulot.

Lukema on tämän vuoden ensi-iltaviikonlopuista kolmanneksi suurin. Parempaan pystyivät vain Marvelin supersankarispektaakkeli Avengers: Endgame sekä Leijonakuningas.

Vaikka uusi Star Wars -elokuva keräsi suuret yleisöt, hävisi se nykyisen Star Wars -trilogian kahdelle aiemmalle osalle. Sekä The Force Awakens että The Last Jedi keräsivät ensi-iltaviikonloppuinaan yli 200 miljoonaa dollaria.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

The Rise of Skywalker on saanut kriitikoilta melko nihkeän vastaanoton.

Lähteenä myös Box O ffice Mojo.