Nightwish julkaisee kaksi levyä sisältävän uuden albumin huhtikuussa - katso koko kappalelista

Albumi äänitettiin edellisen, vuonna 2015 julkaistun ”Endless Forms Most Beautiful”, tapaan luonnonläheisissä maisemissa Kiteen Röskössä. Tämän lisäksi äänityksiä tehtiin Finnvox Studioilla, Petraxilla sekä Troy Donockleyn kotistudiolla Yorkshiressä, yhtye tiedottaa.

Albumin on miksannut Mikko Karmila yhdessä Nightwishin kiteeläisen kosketinsoittajan Tuomas Holopaisen ja Tero Kinnusen kanssa. Masteroinnista vastaa Mika Jussila.

Nightwish esiintyy ensi kesänä Suomessa ainakin kahdesti: kesäkuun alussa Tampereella ja heinäkuun lopussa Kuopiorockissa.

Kappalelista:

Levy 1:

1. Music

2. Noise

3. Shoemaker

4: Harvest

5. Pan

6. How's The Heart?

7. Procession

8. Tribal

9. Endlessness

Levy 2:

1. All The Works Of Nature Which Adorn - The World - Vista

2. All The Works Of Nature Which Adorn - The World - The Blue

3. All The Works Of Nature Which Adorn - The World - The Green

4. All The Works Of Nature Which Adorn - The World - Moors

5. All The Works Of Nature Which Adorn - The World - Aurorae

6. All The Works Of Nature Which Adorn - The World - Quiet As The Snow

7. All The Works Of Nature Which Adorn - The World - Anthropocene (incl. "Hurrian Hymn To Nikkal")

8. All The Works Of Nature Which Adorn - The World - Ad Astra