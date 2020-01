Eteläkorealainen Parasite-elokuva voitti parhaan näyttelijäkaartin palkinnon Screen Actors Guild -gaalassa

Parasite-elokuva palkittiin parhaasta näyttelijäkaartista viime yön Screen Actors Guild (SAG) -palkintogaalassa. Usein gaalassa palkitut ovat myös potentiaalisia Oscar-voittajia. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun muun kuin englanninkielinen elokuva sai kyseisen palkinnon SAG-gaalassa.

Parasite on eteläkorealainen musta komedia, joka kertoo köyhästä nelihenkisesti perheestä. Perheen tulevaisuus ei näytä valoisalta, mutta sattuman kautta perheen vanhin poika saa työpaikan vauraasta perheestä. Perheiden kohtaaminen saa kuitenkin aikaan yllättäviä seurauksia.

– Olen hieman hämmentynyt. Minusta tuntuu, että olisimme nyt Hollywoodin loisia (parasites), vitsaili näyttelijä Lee Sun-Kyun.

Elokuva-alaa kritisoidaan usein diversiteetin puutteesta, joten Parasiten voitto oli myös sen takia erityinen merkkipaalu.

– On todella suuria kunnia vastaanottaa tämä palkinto ihailemieni näyttelijöiden edessä. En koskaan unohda tätä kaunista iltaa, sanoi näyttelijäkaartiin kuuluva Song Kang Ho tulkin välityksellä.

Parhaan naisnäyttelijän palkinnon sai Renee Zellweger elokuvasta Judy. Elokuva kertoo legendaarisesta laulaja-näyttelijä Judy Garlandista, joka nousi rakettimaisesti kansainväliseksi elokuvatähdeksi Ihmemaa Ozin pääosan myötä.

– Judy Garland, 50 vuotta myöhemmin, yhteisömme ajattelee sinua tänään, Zellweger sanoi.

Parhaan miespääosan voitto meni Joaquin Phoenixille elokuvasta Joker.

Tammikuun alussa pidetyssä Golden Globes -gaalassa pidettiin runsaasti poliittisesti sävyttyneitä puheita, SAG-gaalassa puheet olivat kuitenkin pikemminkin henkilökohtaisia.

Parhaasta miessivuosasta palkittiin Brad Pitt elokuvasta Once Upon a Time... in Hollywood. Pitt aloitti humoristisen puheensa sanomalla, että lisää saavutuksensa Tinder-profiiliinsa.

Parhaan naissivuosan palkinto meni Laura Dernille elokuvasta Marriage Story.