Suomen euroviisupaikasta kisaavat muun muassa Erika Vikman ja Sansa – UMK-voittaja valitaan maaliskuussa

Suomen edustajaksi Eurovision laulukilpailuihin ovat ehdolla Tika, Erika Vikman, Aksel Kankaanranta, F3M, Sansa sekä Catharina Zühlke. Kuusikko kisaa Uuden musiikin kilpailun (UMK) voittajalle annettavasta Suomen euroviisuedustajan paikasta Tampereella 7. maaliskuuta.

Yleisradio julkisti UMK-finaalin artistit sekä heidän kisakappaleidensa nimet tiistaina. Tika pyrkii Euroviisuihin kappaleella I Let My Heart Break, Erika Vikman kappaleella Cicciolina, Aksel Kankaanranta laululla Looking Back, F3M kappaleella Bananas, Sansa biisillä Lover View sekä Catharina Zühlke kappaleella Eternity.

Kilpailukappaleet tulevat julki yksi kerrallaan tammikuun lopulla tämän viikon perjantaista alkaen. Kunkin artistin kisasävelmä saapuu kuultaville omana julkaisupäivänään keskiyöllä Yle Areenassa sekä Spotifyssa, Deezerissä ja muissa musiikin suoratoistopalveluissa.

– UMK-finaalin taso on todella korkea ja kappaleet monipuolisia niin tyylien kuin esittäjien puolesta. Hienoa on myös nähdä iso joukko Suomen eturivin tuottajia ja kirjoittajia biisien taustalla, sanoo YleX:n musiikkipäällikkö ja UMK-ammattilaisraatia vetänyt Tapio Hakanen tiedotteessa.

UMK-kisaan lähetettiin kaikkiaan yli 400 kilpailukappaletta. Finaaliohjelman juontaa Krista Siegfrids ja kommentaattorina kuullaan Mikko Silvennoista.

Euroviisut mitellään Rotterdamissa

Euroopan yleisradiounioni EBU ilmoitti, että tämän vuoden Euroviisuihin osallistuu 41 maata. Bulgaria ja Ukraina palaavat kilpailuun vuoden tauon jälkeen. Sen sijaan Montenegro ja Unkari vetäytyvät kilpailusta.

Eurovision laulukilpailu mitellään Hollannin Rotterdamissa toukokuussa. Viime vuoden kilpailun voitti Hollannin edustaja Duncan kappaleella Arcade.

Tämän vuoden Euroviisujen semifinaalit nähdään televisioruuduissa 12. ja 14. toukokuuta sekä finaali 16. toukokuuta. Laulukilpailun juontavat Edsilia Rombley, Chantal Janzen ja Jan Smit.

Eurovision laulukilpailu järjestetään nyt 65. kerran. Hollanti isännöi viisuja viidennen kerran.